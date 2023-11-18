Погода в Липецке

49 минут назад

В Липецкой области сухо и до -5

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#Погода
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В Липецкой области сухо и до -5

19 ноября Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается.

20 и 21 ноября под влиянием атмосферных фронтов южного циклона ожидается снег разной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градуса мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Ночью температура будет от -6 до -11 градусов, днем она составит от 0 до -5 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем она составит от -1 до -3 градусов.

День 19 ноября стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +11. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965году – 20 градусов мороза.

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#Погода
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