В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду

18 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 2 по улице Прудной (район Сырского Рудника), №№ 14, 15, 18, 31, 31а, 36а, 46а, 48 по улице Ильича, №№ 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а по улице Волгоградской, № 1а в 1 Театральном переулке (район Тракторного). Кроме того, большое отключение холодной воды будет в частном секторе: в районе Тракторного – на улицах Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Чехова, 3 Сентября, в переулках Парковом, Линейном, Моторном, Театральном, Садовом, Спортивном, Сосновом, по проезду Ильича; в районе Сырского Рудника – на улицах Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, в переулке Узорном, в котельной «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть».



Подвоз воды будет организован по адресу: улица Прудная, 2, а также заявкам потребителей.



18 ноября работы по монтажу приборов учета в городском электросетевом комплексе будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество по следующим адресам: улица Буденного; улица Речная, 24 а; улица 2-я Крымская; улица 50 лет НЛМК, 31в; улица Верхняя; переулок Джамбула; улица им. Шмидта; улица Комсомольская; проезд Комсомольский; улица Кооперативная; улица Фрунзе, 90, 93а; улица Чаплыгина; площадь Заводская; улица Баумана; улица Студеновская, 182, 184; улица Ушинского; улица Брюллова, 69; площадь Константиновой, 1, 3; улица Бородинская; улица Кутузова, 1, 2, 3, 5; улица Мамина-Сибиряка, 2, 4; улица Минина, 2; улица Пожарского; улица Стасова.



