Происшествия

14 минут назад

В Ельце пропали трое подростков

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#пропавшие без вести
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В Ельце пропали трое подростков

Воспитанников Елецкого интерната волонтёры и полиция ищут со вчерашнего дня.

16 ноября в Ельце пропали трое подростков.

Как сообщает районная газета « Красное знамя», волонтёры и полиция разыскивают 15-летнего Руслана Загороднева, 15-летнего Никиту Кучерова и 16-летнего Даниила Кучерова.

Все трое — воспитанники Елецкого интерната.

Фото - vk.com/kznam_elets
258
#пропавшие без вести
1

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