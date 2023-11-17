Происшествия
14 минут назад
В Ельце пропали трое подростков
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Воспитанников Елецкого интерната волонтёры и полиция ищут со вчерашнего дня.
16 ноября в Ельце пропали трое подростков.
Как сообщает районная газета « Красное знамя», волонтёры и полиция разыскивают 15-летнего Руслана Загороднева, 15-летнего Никиту Кучерова и 16-летнего Даниила Кучерова.
Все трое — воспитанники Елецкого интерната.
Фото - vk.com/kznam_elets
Как сообщает районная газета « Красное знамя», волонтёры и полиция разыскивают 15-летнего Руслана Загороднева, 15-летнего Никиту Кучерова и 16-летнего Даниила Кучерова.
Все трое — воспитанники Елецкого интерната.
Фото - vk.com/kznam_elets
258