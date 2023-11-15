Строители Крымского моста реконструируют аргамаченскую переправу в Ельце

В 2023 году в Липецкой области ремонтируется 21 мост.

2023 год для дорожников Липецкой области рекордный — ремонтируется сразу 21 автомобильный мост. 12 из них подрядчики сдадут в ближайшие недели. Журналисты GOROD48 посмотрели, как продвигаются работы на некоторых важных мостах.В Ельце месяц назад начался ремонт Аргамаченского моста. Пока еще техника разбирает старые конструкции. Полотно лежало на недостаточно прочных балках, которые заменят на более выносливые двутавровые. 50 лет назад, когда мост строился, современная интенсивность движения даже не предполагалась. Конечно же, спустя полвека к мостам уже другие требования.Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, мостостроителям, а это «Уваровская ПМК-22», предстоит заменить пролётные строения между первыми пятью опорами моста со стороны улицы 9 Декабря, поменять все опорные части, демонтировать и заново собрать мостовое полотно, расширив при этом тротуары. Также мостостроители смонтируют ливневую канализацию с системой очистки, установят новую линию освещения, барьерное и перильное ограждение. Проект предусматривает даже компенсационное озеленение. Стоимость реконструкции — более 330 млн рублей, закончится она должна к концу 2024 года. Реконструкция моста проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».— По срокам: с начала октября до Нового года у нас проводятся демонтажные работы, затем приступим непосредственно к монтажу четырех пролетов, с первой по пятую опоры. Через год от начала работ все завершим, — говорит прораб участка Алексей Агафонов. — За качество отвечаем. У нас работают опытнейшие мостостроители, которые принимали участие в строительстве Крымского моста, а до этого возводили олимпийские объекты в Сочи.«Пограничный» мост через речку Пальну между Становлянским и Краснинским районами на трассе Становое - Троекурово – Лебедянь капитально ремонтируют по тому же нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Мост «ДСУ-7» сдаст уже в этом месяце.Прораб Владимир Малявин рассказал, что мост разбирался полностью, поэтому сначала рядом возвели новый, временный:— Износ был серьезным, пролетные строения оказались повреждены временем. Но в советское время умели строить, нам пришлось очень здорово повозиться при демонтаже. Были моменты, когда приходилось бороться с бетоном залитым ниже уровня дна реки!Кстати, в управлении дорог и транспорта региона отметили такую деталь: мостостроители обязаны возмещать экологический ущерб. Агентство по рыболовству оценивает убытки, нанесённые работами водным биоресурсам, и подрядчик оплачивает мальков, которых выпускают в водоемы Волго-Донского бассейна. Так, например, «ДСУ-7» в связи с капремонтом моста через Пальну купило молодь стерляди на 6,5 миллиона рублей.Уже совсем скоро строители пустят движение по новому мосту и разберут временный. Подрядчик уверен, что мост прослужит не меньше старого, лет 50 точно, кроме того, на несущие конструкции будет действовать гарантия в течение восьми лет.— Главное, чтобы ударные темпы ремонтов не отражались на их качестве. Мы за этим следим, —отмечает заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин. — Как уже говорилось, в этом году в работе 21 мост, из них пять муниципальных: в Грязях, и там мост уже сдан, в Чаплыгине, в Ельце, Сокольский и Октябрьский мосты в Липецке. Всего сдать в этом году планируется 12 автомобильных мостов: в Липецке, Чаплыгине, Боринском, Колыбельском, Капитанщино и в других местах региональной дорожной сети.