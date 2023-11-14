Происшествия

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Три спиннинга, две шлифовальные машины и удилище: ельчанина обвиняют в краже у бывших коллег

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#кража
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Три спиннинга, две шлифовальные машины и удилище: ельчанина обвиняют в краже у бывших коллег

Из гаража пропало имущество на 7837 рублей.

В Елецком городском суде рассматривают уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в том, что он обокрал бывших коллег.

По версии следствия, в мае этого года в одном из гаражных кооперативов Ельца, в котором ранее мужчина работал — занимался ремонтом автомобилей, он обокрал бывшего коллегу, похитив у товарища «всё, что нажито непосильным трудом»: угловую шлифовальную машину, шлифовальную пневматическую машину, три спиннинга, удилище, а всего имущества на 7837 рублей.

Со всем этим добром подсудимый скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению. Потерпевшему был причинён значительный материальный ущерб.
1 179
#кража
1

Комментарии (1)

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Ну а пила с кайлом? Не взял? На будущей работе выдадут!
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