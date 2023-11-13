сегодня, 14:56
ФАС направила нефтяникам Москвы предупреждения о недопустимости роста цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим нефтяным компаниям в Москве предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин.
Правительством РФ были приняты системные меры в целях стабилизации ситуации на рынках нефтепродуктов. Принятые меры позволили сформировать достаточные запасы топлива на НПЗ и нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, что дает возможность обеспечить потребителей ресурсами топлива в необходимых объемах, а также снизить цены в оптовом и розничном сегменте, - сообщает служба.
Московское УФАС России осуществляют на постоянной основе мониторинг и контроль цен на московском рынке нефтепродуктов, в том числе в части действий нефтяных компаний по исполнению принятых системных мер по стабилизации рынка.
Отмечается, что нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в конце прошлой недели перешла к резкому росту после продолжительного падения. Такая динамика наблюдалась на фоне слухов о скорой отмене всех ограничений на экспорт бензина, - пишет Lenta.ru.
Как сообщалось, на начало ноября территориальные органы ФАС возбудили 22 антимонопольных дела в 14 субъектах РФ, проверки продолжается.
В числе системных мер, принятых правительством для стабилизации топливного рынка, с 1 октября был восстановлен топливный демпфер; увеличены нормативы продаж топлива на бирже - до 15% по бензинам и до 12,5% - по ДТ; сняты ограничения на трубный экспорт дизельного топлива для производителя с условием, что он поставит на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ. Также введена заградительная пошлина 50 тыс. рублей за тонну на все виды нефтепродуктов (она не коснется крупных НПЗ с мощностью переработки более 1 млн т в год), которая начнет действовать после полного снятия запрета поставок топлива на экспорт. При этом Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе поручено обеспечить постоянный контроль за ценами на российских АЗС, особенно на независимых, - передает "Интерфакс".
В настоящее время продолжает действовать запрет на экспорт из России бензина и дизельного топлива (кроме трубопроводного для морских экспортных поставок), введенный 21 сентября.