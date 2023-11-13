В России

сегодня, 14:56

ФАС направила нефтяникам Москвы предупреждения о недопустимости роста цен на бензин

16
#бензин #топливо #цены

Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим нефтяным компаниям в Москве предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин.

Столичная антимонопольная служба направила в адрес крупнейших нефтяных компаний, осуществляющих розничную продажу моторного топлива, предупредительные письма о недопущении роста цен на реализуемое топливо, - говорится на официальном сайте ведомства.

Правительством РФ были приняты системные меры в целях стабилизации ситуации на рынках нефтепродуктов. Принятые меры позволили сформировать достаточные запасы топлива на НПЗ и нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, что дает возможность обеспечить потребителей ресурсами топлива в необходимых объемах, а также снизить цены в оптовом и розничном сегменте, - сообщает служба.

Московское УФАС России осуществляют на постоянной основе мониторинг и контроль цен на московском рынке нефтепродуктов, в том числе в части действий нефтяных компаний по исполнению принятых системных мер по стабилизации рынка.

Отмечается, что нефтяные компании были предупреждены о том, что в случае выявления необоснованного розничных цен на нефтепродукты антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в конце прошлой недели перешла к резкому росту после продолжительного падения. Такая динамика наблюдалась на фоне слухов о скорой отмене всех ограничений на экспорт бензина, - пишет Lenta.ru.

Как сообщалось, на начало ноября территориальные органы ФАС возбудили 22 антимонопольных дела в 14 субъектах РФ, проверки продолжается.

В числе системных мер, принятых правительством для стабилизации топливного рынка, с 1 октября был восстановлен топливный демпфер; увеличены нормативы продаж топлива на бирже - до 15% по бензинам и до 12,5% - по ДТ; сняты ограничения на трубный экспорт дизельного топлива для производителя с условием, что он поставит на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ. Также введена заградительная пошлина 50 тыс. рублей за тонну на все виды нефтепродуктов (она не коснется крупных НПЗ с мощностью переработки более 1 млн т в год), которая начнет действовать после полного снятия запрета поставок топлива на экспорт. При этом Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе поручено обеспечить постоянный контроль за ценами на российских АЗС, особенно на независимых, - передает "Интерфакс".

В настоящее время продолжает действовать запрет на экспорт из России бензина и дизельного топлива (кроме трубопроводного для морских экспортных поставок), введенный 21 сентября.
16
#бензин #топливо #цены

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

На Госуслугах появятся электронные студенческие и зачетные книжки
#зачетная книжка #Госуслуги #студенты
На Госуслугах появятся электронные студенческие и зачетные книжки

сегодня, 14:21

В России
В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 26 рейсов
#авиасообщение #Москва
В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 26 рейсов

сегодня, 13:38

В России
Прокуратура Саратова организовала проверку после отравления детей парами хлора в бассейне
#отравление #дети
Прокуратура Саратова организовала проверку после отравления детей парами хлора в бассейне

сегодня, 12:53

В России
Морские перевозки в РФ резко подешевели
#морские перевозки #экономика
Морские перевозки в РФ резко подешевели

сегодня, 12:02

В России
В РФ началась подготовка к производству первых легких тактических истребителей Checkmate
#истребители #Checkmate
В РФ началась подготовка к производству первых легких тактических истребителей Checkmate

сегодня, 10:43

В России
В Минтрансе скорректировали график введения биометрии на транспорте
#биометрия #транспорт
1
В Минтрансе скорректировали график введения биометрии на транспорте

сегодня, 09:57

В России