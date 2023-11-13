Общество

15 минут назад

C «ЛиСА» требуют более 5,5 миллиона рублей за причиненный реке Воронеж вред

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#экология #природа
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C «ЛиСА» требуют более 5,5 миллиона рублей за причиненный реке Воронеж вред

Предприятие сбрасывало сточные воды с очистных сооружений в реку с превышением утвержденных допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора требует с МУП «ЛиСА» более 5,5 миллиона рублей за вред, причиненный реке Воронеж сбросом сточных вод.

По данным пресс-службы Росприроднадзора, проверкой «Липецкой станции аэрации» было установлено, что предприятие допустило сброс сточных вод с очистных сооружений в реку Воронеж с превышением утвержденных допустимых концентраций загрязняющих веществ.

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Размер вреда, причиненного водному объекту, по расчётам составил более 5,5 миллиона рублей. В адрес МУП «ЛиСА» направлено требование о добровольном возмещении этой суммы. В случае отказа Росприроднадзор обратится в суд.

Фото - rpn.gov.ru
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#экология #природа
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