C «ЛиСА» требуют более 5,5 миллиона рублей за причиненный реке Воронеж вред

Предприятие сбрасывало сточные воды с очистных сооружений в реку с превышением утвержденных допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора требует с МУП «ЛиСА» более 5,5 миллиона рублей за вред, причиненный реке Воронеж сбросом сточных вод.По данным пресс-службы Росприроднадзора, проверкой «Липецкой станции аэрации» было установлено, что предприятие допустило сброс сточных вод с очистных сооружений в реку Воронеж с превышением утвержденных допустимых концентраций загрязняющих веществ.Размер вреда, причиненного водному объекту, по расчётам составил более 5,5 миллиона рублей. В адрес МУП «ЛиСА» направлено требование о добровольном возмещении этой суммы. В случае отказа Росприроднадзор обратится в суд.