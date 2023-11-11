В столкновении грузовиков под Липецком погиб дальнобойщик

Китайская фура вылетела с дороги, но водитель остался жив. А "француз" остался стоять, но в смятой кабине смертельные травмы получил шофёр.

ДТП с участием грузовых автомобилей произошло в районе 4:30 минувшим утром под Липецком на 326-м километре трассы Орёл-Тамбов.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, фура «Рено», двигавшаяся в сторону Тамбова. Выскочила на полосу встречного движения. На беду по ней в этот момент двигался грузовик «Ситрак».

«Ситрак» китайского производства от удара вылетел в кювет, словно боксёр с ринга. Зато водитель 1975 г.р. остался жив.







Грузовик французского брэнда остался стоять на дороге, но его кабину сплющило всмятку, что стоило жизни шоферу 1984 г.р., который погиб прямо на месте.

На место происшествия кроме скорой и ДПС прибыли и сотрудники пожарной части №40, которым тоже нашлась работа. Аккумуляторы большегрузов решили отключить, чтобы не произошло взрыва. Кроме того, пожарным пришлось дежурить на месте до тех пор пока машины не убрали с дороги.





