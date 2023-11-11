Происшествия

34 минуты назад

В столкновении грузовиков под Липецком погиб дальнобойщик

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#ДТП #авария #грузовик
В столкновении грузовиков под Липецком погиб дальнобойщик

Китайская фура вылетела с дороги, но водитель остался жив. А "француз" остался стоять, но в смятой кабине смертельные травмы получил шофёр.

ДТП с участием грузовых автомобилей произошло в районе 4:30 минувшим утром под Липецком на 326-м километре трассы Орёл-Тамбов.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, фура «Рено», двигавшаяся в сторону Тамбова. Выскочила на полосу встречного движения. На беду по ней в этот момент двигался грузовик «Ситрак».

«Ситрак» китайского производства от удара вылетел в кювет, словно боксёр с ринга. Зато водитель 1975 г.р. остался жив.

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Грузовик французского брэнда остался стоять на дороге, но его кабину сплющило всмятку, что стоило жизни шоферу 1984 г.р., который погиб прямо на месте.

На место происшествия кроме скорой и ДПС прибыли и сотрудники пожарной части №40, которым тоже нашлась работа. Аккумуляторы большегрузов решили отключить, чтобы не произошло взрыва. Кроме того, пожарным пришлось дежурить на месте до тех пор пока машины не убрали с дороги.

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#ДТП #авария #грузовик

Комментарии (1)

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н-дя

2 минуты назад
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