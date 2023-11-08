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сегодня, 13:18

Госдума одобрила индексацию страховых пенсий

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#пенсии #индексация

Пенсии для неработающих пенсионеров повысят с 1 января 2024 года на 7,5%. Таким образом, их средний размер превысит 23 тыс. рублей. Данный законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Решение затронет 32 млн человек.

С 1 января 2024 года пенсии для неработающих пенсионеров повысят на 7,5%, и в результате их средний размер превысит 23 тысячи рублей. Такой законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Решение коснется 32 млн человек, - заявил председатель палаты Вячеслав Володин.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом нового федерального бюджета. Благодаря его принятию вырастет стоимость пенсионного коэффициента с 129,46 рубля до 133,05 рубля в следующем году. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января 2024 года составит 8134,88 рубля. В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля и после перерасчета составит 22 605 рублей. А для неработающих получателей страховой пенсии по старости повышение составит в среднем 1631 рубль - после повышения пенсия будет 23 449 рублей (опять же речь о среднем размере). Ранее планировалась индексация только в 4,6%, - пишет "Российская газета".

Этот законопроект напрямую связан с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы и другими бюджетообразующими документами (например, законопроектом о повышении МРОТ). По словам Вячеслава Володина, все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. "Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят 234 млрд рублей", - добавил спикер Госдумы.

Cтатс-секретарь - замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов рассказал депутатам о планах на перспективу. Если в 2024 году индексация пройдет с января по уровню инфляции, то в 2025 году повышение планируется в два этапа - сначала с 1 января, опять же по инфляции, а с 1 апреля - исходя из доходов Социального фонда РФ.
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#пенсии #индексация

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