В России

сегодня, 11:30

В Роспотребнадзоре заявили о второй осенней волне заболеваемости коронавирусом

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#коронавирус #COVID-19

В России началась новая волна заболеваемости COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время "правительственного часа" на пленарном заседании Совета Федерации заявила о второй осенней волне заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, - пишет "Парламентская газета".

По словам ее словам, вторая осенняя волна коронавируса оказалась мощнее сентябрьской.

"Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35-36 тысяч, вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад", - добавила она.

Глава ведомства отметила, что 30% всех заболевших инфекцией россиян приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Попова пришла к выводу, что волна коронавируса продолжит распространяться по стране.

"Сегодняшняя ситуация, она расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема", — заявила она.

При этом Попова сообщила, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется в виду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. Однако она посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

"Если говорить о гриппе, ОРВИ, то сегодня ситуация стабилизировалась — каждую неделю фиксируется одно и то же количество заболевших, это от 700 тысяч до 800 тысяч человек. Тяжесть заболевания не вызывает озабоченности, летальность не растет", — сообщила она. 

При этом Попова рассказала, что сегодня наблюдается "растущий удельный вес вирусов гриппа в нашем мониторинге, это говорит о том, что он только набирает силу".
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#коронавирус #COVID-19

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