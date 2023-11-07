Происшествия

59 минут назад

Двое подростков и 7-месячный ребенок пострадали в дорожных авариях

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#авария #ДТП
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Двое подростков и 7-месячный ребенок пострадали в дорожных авариях

За три дня на дорогах области получили травмы 11 человек.

5 ноября в Липецке на улице Сибирской в СНТ «Металлург-6» 37-летний водитель «Киа» допустил наезд на стоящий «ВАЗ-2114». От удара »ВАЗ» столкнулся с «Ниссаном». В аварии пострадали 33-летний водитель и 20-летний пассажир «четырнадцатой» — с травмами их госпитализировали.

На улице Жуковского 31-летний водитель «Шевроле» сбил самокат с 12-летним и 10-летним мальчиками. Оба подростка были доставлены в больницу и после оказания помощи отпущены.

В Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись внедорожник «GWM TАNK 500» под управлением 26-летнего водителя и грузовик «КамАЗ». В аварии пострадали водитель и три пассажира внедорожника, в том числе 7-месячный мальчик.
5 ноября в Лев-Толстовском районе на дороге Лев-Толстой – Первомайское 46-летний водитель «Рено» не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. Водителя доставили в больницу.

«За три дня автоинспекторы выявили 2134 нарушений правил дорожного движения.

34 водителя привлечены к административной ответственности  за управление автомобилем в состоянии опьянения. За неиспользование ремней безопасности оштрафованы 186 водителей.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации выявлено 1400 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки.

Также зарегистрированы 61 авария, в которых не было пострадавших», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Фото: УГИБДД

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#авария #ДТП
2

Комментарии (2)

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Это

44 минуты назад
Вы ещё в Ссёлках не были.По ночам пьянь гоняет на машинах.
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Депутат

51 минуту назад
удивительно спокойные выходные
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