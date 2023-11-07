Двое подростков и 7-месячный ребенок пострадали в дорожных авариях

За три дня на дорогах области получили травмы 11 человек.



5 ноября в Липецке на улице Сибирской в СНТ «Металлург-6» 37-летний водитель «Киа» допустил наезд на стоящий «ВАЗ-2114». От удара »ВАЗ» столкнулся с «Ниссаном». В аварии пострадали 33-летний водитель и 20-летний пассажир «четырнадцатой» — с травмами их госпитализировали.



На улице Жуковского 31-летний водитель «Шевроле» сбил самокат с 12-летним и 10-летним мальчиками. Оба подростка были доставлены в больницу и после оказания помощи отпущены.



В Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись внедорожник «GWM TАNK 500» под управлением 26-летнего водителя и грузовик «КамАЗ». В аварии пострадали водитель и три пассажира внедорожника, в том числе 7-месячный мальчик.

5 ноября в Лев-Толстовском районе на дороге Лев-Толстой – Первомайское 46-летний водитель «Рено» не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. Водителя доставили в больницу.



«За три дня автоинспекторы выявили 2134 нарушений правил дорожного движения.



34 водителя привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. За неиспользование ремней безопасности оштрафованы 186 водителей.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации выявлено 1400 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки.



Также зарегистрированы 61 авария, в которых не было пострадавших», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.



Фото: УГИБДД



