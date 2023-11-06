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Циклон принес в Липецкую область небольшие дожди, «плюсовые» температуры сохранятся

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#дожди
Циклон принес в Липецкую область небольшие дожди, «плюсовые» температуры сохранятся

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над севером европейской территории — в ЦФО пройдут дожди разной интенсивности, наиболее интенсивные ожидаются 9 ноября. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 и 8 ноября — 7-9 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, 9 ноября —  4-6 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, днем от — от +8 до +13 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

День 7 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 14 градусов мороза. 
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#дожди

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