Происшествия

16 минут назад

Несовершеннолетнюю ельчанку осудили за наркотики

98
#наркотики
Несовершеннолетнюю ельчанку осудили за наркотики

Девушка-подросток получила условный срок.

Елецкий городской суд вынес приговор несовершеннолетней девушке за покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, юная ельчанка хотела подработать закладчицей. В мессенджере «Telegram» она вступила в сговор с неизвестным, и в переписке они распределили между собой преступные роли и определили порядок сбыта наркотиков.

В результате девушку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков и приговорили её к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
98
#наркотики

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
Бизнес

Еще в рубрике

На площади Великолепова сбили дорожный знак
#ДТП
9
На площади Великолепова сбили дорожный знак

сегодня, 15:08

Происшествия
Полицейские остановили такси с товаром для закладчиков
#наркотики
24
Полицейские остановили такси с товаром для закладчиков

сегодня, 09:33

Происшествия
Пожар на Урицкого заметила прохожая
#пожар
6
Пожар на Урицкого заметила прохожая

вчера, 21:20

Происшествия
В тройном столкновении пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
#ДТП
20
В тройном столкновении пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»

вчера, 19:55

Происшествия
По Липецку бегал голый мужчина с лопатой
#побег из больницы #голый мужчина
78
По Липецку бегал голый мужчина с лопатой

вчера, 15:08

Происшествия
На проспекте Победы столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан»
#ДТП
15
На проспекте Победы столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан»

вчера, 13:57

Происшествия