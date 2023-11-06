Несовершеннолетнюю ельчанку осудили за наркотики

Девушка-подросток получила условный срок.

Елецкий городской суд вынес приговор несовершеннолетней девушке за покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, юная ельчанка хотела подработать закладчицей. В мессенджере «Telegram» она вступила в сговор с неизвестным, и в переписке они распределили между собой преступные роли и определили порядок сбыта наркотиков.



В результате девушку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков и приговорили её к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.