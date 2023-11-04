Яйца поштучно, почки кролика и бретцели от настоящего немца

На площади перед ОЦКНТ прошла праздничная ярмарка.

Площадь перед областным Центром культуры, народного творчества и кино – пожалуй, лучшее место в Липецке для проведения праздничных ярмарок. По кругу площади располагаются продавцы мяса, птицы, яиц, молочной, мясной и рыбной продукции, кулинарии. В ее центре — палатки от районов области с художественной самодеятельностью, гармонистами и праздничными инсталляциями. На походах к площади расположились ремесленники. Рядом, на улице Космонавтов, продают зерно, картофель, муку, живую рыбу, сахар. Всему — свое место. Никому тут не тесно, а потому может сложиться обманчивое впечатление, что ярмарка мало кому интересна.— Боринский сахарный завод привез две тонны сахара по 60 рублей за килограмм — и его уже смели. Все, производитель уехал, — говорит организатор ярмарки, сотрудник областного управления потребрынка Ирина Жракова.Мы разговариваем в 9.30. Сахара на ярмарке уже нет. Волнуются покупатели у палатки с яйцами. Цена производителем выставлена оригинальная: за штуку. Крупное яйцо продают за 8 рублей 50 копеек, помельче — за 7.90. Крупных уже не осталось. Продавец успокаивает толпу — скоро привезут еще грузовик.К 10 часам утра спал ажиотаж у двух грузовиков, которые привезли ячмень и пшеницу. Несколько лет тому назад фураж был самым популярным товаром – его покупали десятками мешков. Так как два грузовика были пустыми, можно сказать, что зерно по-прежнему в тренде.— Да вот что осталось, — говорит представитель фермерского хозяйства «Приволье-1» из Липецкого района.В углу кузова — горстка зерна, килограммов 30, лопата и две пустых ведра. А привезли три тонны пшеницы. Ведро зерна продавали по 80 рублей. То есть по 10 рублей за кило. «Это очень дешево за такой качественный продукт».На обочине дороги — груда мешков. Пенсионеры, муж и жена, купили восемь мешков пшеницы и столько же — ячменя (его продавали по 64 рубля за ведро). Они живут на окраине города. Держат 20 гусей для себя, детей и внуков. Птицу забьют перед новогодними праздниками. Оставшимся зерном буду кормить новую смену гусей, которых купят птенцами весной. На вопрос: почему зерно купили на ярмарке, а не элеваторе, где, возможно, дешевле, отвечают: «Нет машины, чтобы его возить».— Ждем социальное грузотакси. Нам, пенсионерам, эти мешки домой привезут бесплатно.Ничего себе!Бесплатным на ярмарке был гармонист, песни и пляски артистов из районов. А еще с 10 часов всех желающих кормили молочной пшенной кашей с кусочками тыквы. Тыквенный же спас! За счет областного управления потребительского рынка и Агентства по содействию развитию торговой деятельности приготовили 100 килограммов этого угощения.Самым большим спросом пользовались помимо зерна, сахара (его могли бы привезти и больше) и яиц яблоки трех сортов от «Агроном-Сад» по 55 рублей за килограмм и помидоры по 110-130 рублей за кило от тепличного хозяйства «Агро-Альянс» Хлевенского района. «Помидоры от шмелей» — шутят организаторы ярмарки (эти насекомые опыляют цветущие растения).120 мест на ярмарке представлены фермерам, самозанятым и иным производителям съестного. Крупным предприятиям был рекомендован уровень цен — поэтому, наверное, здесь было мало производителей сахара и яиц. Остальные продавцы могли ставить любые цены. Этим активно пользовались. Разброс цен на сливное масло, например, поражал воображение — от 480 до 870 рублей за килограмм! А вот подсолнечное масло, как сыродавленое холодного отжима, так и жареное паровое, держалось в узком ценовом коридоре: 110-130 рублей за килограмм. Продукция «Донской нивы», растительное масло из Дмитряшевки, продавали в 5-литровых бутылях: все удовольствие — 525-550 рублей за баклажку.Картошку продавали сетками. Евгений из Ельца привез сорт «Белая Роза». Покупателей почему-то на его красивый на вид товар не было. Свинина шла по 400 рублей, говядина — по 550-580. «Рубим как в деревне, как для себя», — говорит мясник от ЛПХ Исмаилов А.В.Был, конечно, и вовсе эксклюзивный товар. Например, печень и почки кролика от компании «Мазайцево» из Конь-Колодца. Но где же набрать столько субпродуктов? Оказывается, на фермах этой компании содержится единовременно 120 тысяч кроликов! Под нож ежесуточно идет до трех тысяч зайчишек. Производитель уже готов продавать не только тушки, но и все ее запчасти: окорочка и передние лапки, те же печень и почки и даже голый скелет по 130 рублей за кило. А еще в этой палатке подавали кроличью колбасу домашнюю и «Докторскую»!Семья самозанятых, Владислав и Елена Щербаковы, выращивают проросшие семена зерна, бобов, овощей. Под этот бизнес они отвели цокольный этаж своего частного дома. Семья занимается этим видом вот уже два года. Разноцветные ростки на ярмарке продают по 13- рублей за небольшой лоток. «Это и вкусно, и необычайно полезно для здоровья. Плюс ресторанная подача». По словам супругов, их товар пользуется большим спросом у веганов и других людей, повернутых на здоровом образе жизни. Среди постоянных клиентов Щербаковых — как частные лица, так и фитнес-клубы, сети ресторанов. «За ценой мы не гонимся. Нам хватает 40% маржи».На ярмарке нашелся и настоящий немец. Дано Нойферд вот уже 11 лет живет в селе Большая Кузьминка. Шесть лет назад он обзавелся немецкой пекарней и выпускает продукцию под брендом Guten Tag. Мужчина родился в Пермской области, вырос в Казахстане. Под Штутгартом прожил 34 года, а 11 лет назад вернулся в Россию.— Так Господь на сердце положил, — сказал Дано Нойферд о причинах столь резкой перемены в жизни.На ярмарке он продавал кексы, булки и соленые бублики-бретцели.Компания «Лимак» привезла пшеничную муку по 60 рублей за двухкилограммовый пакет. Продавец говорит, что это дешево, что в магазине такой пакет стоит от 70 рублей.— Цена нормальная вполне. Поверьте, мука везде дороже, — вступает в разговор Ольга.Женщина купила на ярмарке яйца, рыбу, мясо. Не довольна она осталась только очередями. «Я тут живу рядом. На каждую ярмарку хожу. Откуда здесь сегодня столько людей, не пойму! Может, все ждали подорожания с 1 ноября? Такое впечатление, что наш народ хочет закупиться на всю оставшуюся жизнь».