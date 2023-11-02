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30 покупателей товаров «Икея» в суде требуют вернуть им деньги

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#торговля
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30 покупателей товаров «Икея» в суде требуют вернуть им деньги

Все они заказали и оплатили у предпринимателя из Воронежа доставку товаров ушедшей из России компании «Икея» из других стран.

В производстве Октябрьского районного суда Липецка находится гражданское дело по иску 30 покупателей товаров «Икея» к индивидуальному предпринимателю из Воронежа.

Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, все они заказали и оплатили у работающего в офисе «Love IKEA VRN» предпринимателя доставку товаров ушедшей из России компании «Икея» из других стран. Но, как следует из исков, индивидуальный предприниматель обязательства не исполнила или исполнила частично.

Потерпевшие просят вернуть им деньги. Общая сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.

В защиту прав потребителей выступает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области. Ведомство предлагает и другим пострадавшим потребителям присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц к индивидуальному предпринимателю Екатерине Р. и в судебном порядке расторгнуть заключенные между предпринимателем и покупателями товаров «Икея» агентские договоры в связи с неисполнением индивидуальным предпринимателем обязательств по покупке и доставке товаров потребителям. В коллективном иске также говорится о взыскании денег по заключенным договорам, неустойки, убытков и компенсации морального вреда.

Заявления о присоединении к данному требованию с представлением подтверждающих нарушение прав и законных интересов потребителей документов ждут до 25 ноября в отделе защиты прав потребителей: 398 002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60А, тел.:8 (4742) 30-88-52.
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#торговля
1

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