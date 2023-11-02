Читатель GOROD48 выразил сомнение в качестве новой лестницы на улице Нижней Логовой. В управлении главного смотрителя отвергают претензии.

«Здравствуйте! Похоже, в процессе возведения лестницы что-то пошло не так...». Автор присланного в редакцию GOROD48 сообщения сомневается в прочности лестницы, которую строят в районе 7-го и 9-го дома на улице Нижней Логовой. Он рассказал, что строители ставят на ребро бордюры и засыпают пространство между ними песчано-цементной смесью, на которую укладывают тротуарную плитку. «Сколько продержится такая лестница? Видимо, пару зим, и вся красота рассыплется. Хотелось бы ошибиться с выводами».GOROD48 обратился к двум экспертам, руководителям крупных строительных компаний, которые строят и ремонтируют дороги и социальные объекты. Их мнения насчет восстановления лестницы на улице Нижней Логовой разошлись. Один из экспертов пришел к выводу, что вода может размыть основание лестницы, другой сказал, что если бетон должным образом армирован, то лестница выдержит все природные катаклизмы.Мы обратились за комментариями в управление главного смотрителя, заказчику обновления лестницы на крутом спуске, соединяющим улицы Липовскую и Нижнюю Логовую.— Мы с подрядчиком, УК «Комфорт-Л», тщательно подошли к проекту восстановления пешеходной зоны. Изначально предполагалось, что на месте старой лестницы появятся уже готовые лестничные марши, которые делают на заводах по производству сборного железобетона. Но от этой идеи отказались из-за труднодоступности места работ для строительной техники: ни внизу, ни вверху невозможно поставить кран, подогнать грузовик. Поэтому основание лестницы подрядчик бетонировал вручную, — рассказали в управленииВ управлении главного смотрителя подчеркнули, что все работы ведутся по проекту. Вся их часть связанная с бетонированием основания лестницы, уже закончена:— У лестницы появится водоотводной лоток. Дождевой или талой воде нечего будет размывать. Тротуарную плитку подрядчик укладывает на песчано-цементную смесь, и это можно делать даже при отрицательных температурах.На паспорте объекта датой завершения работ указал третий квартал 2024 года. В УГС Липецка говорят, что подрядчик должен был начать ремонт в 2024 году, но начал работу в этом сентябре и собирается закончить ее в декабре.Кстати, УК «Комфорт-Л» по этому же муниципальному контракту ценой 16,1 млн рублей со сроком исполнения 1 августа 2024 года обязано благоустроить еще несколько пешеходных зон: на улице Плеханова, 3, улице Индустриальной, 3, у дома №19 в 15-м микрорайоне, у дома №157 на улице Салтыкова-Щедрина, у дома №28 на улице Льва Толстого, у дома №40 на улице Терешковой. Компании в зависимости от технических заданий, разных для каждого объекта, нужно демонтировать остатки существующего асфальта и тротуарной плитки, забетонировать основания пешеходных зон, смонтировать новые бетонные или гранитные ступени, а также металлоконструкции, посадить новые деревья и кустарники. На общестроительные работы заказчик потребовал 4-5 лет гарантии. Также подрядчик обязан предоставить гарантию на приживаемость посаженных растений сроком не менее года с момента подписания актов приемки работ.Подрядчик уже закончил работы на трех объектах. Все они приняты заказчиком без замечаний.