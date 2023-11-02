Общество

сегодня, 11:41

«Сколько продержится такая лестница? Видимо, пару зим, и вся красота рассыплется»

8 1199
#благоустройство
4
«Сколько продержится такая лестница? Видимо, пару зим, и вся красота рассыплется»

Читатель GOROD48 выразил сомнение в качестве новой лестницы на улице Нижней Логовой. В управлении главного смотрителя отвергают претензии.

«Здравствуйте! Похоже, в процессе возведения лестницы что-то пошло не так...». Автор присланного в редакцию GOROD48 сообщения сомневается в прочности лестницы, которую строят в районе 7-го и 9-го дома на улице Нижней Логовой. Он рассказал, что строители ставят на ребро бордюры и засыпают пространство между ними песчано-цементной смесью, на которую укладывают тротуарную плитку. «Сколько продержится такая лестница? Видимо, пару зим, и вся красота рассыплется. Хотелось бы ошибиться с выводами».

2239a428-a168-4fcc-937e-41b86ab66db8.jpg

0ff0e3f1-add4-4e78-b136-6338e20be022.jpg

GOROD48 обратился к двум экспертам, руководителям крупных строительных компаний, которые строят и ремонтируют дороги и социальные объекты. Их мнения насчет восстановления лестницы на улице Нижней Логовой разошлись. Один из экспертов пришел к выводу, что вода может размыть основание лестницы, другой сказал, что если бетон должным образом армирован, то лестница выдержит все природные катаклизмы.

Мы обратились за комментариями в управление главного смотрителя, заказчику обновления лестницы на крутом спуске, соединяющим улицы Липовскую и Нижнюю Логовую.

— Мы с подрядчиком, УК «Комфорт-Л», тщательно подошли к проекту восстановления пешеходной зоны. Изначально предполагалось, что на месте старой лестницы появятся уже готовые лестничные марши, которые делают на заводах по производству сборного железобетона. Но от этой идеи отказались из-за труднодоступности места работ для строительной техники: ни внизу, ни вверху невозможно поставить кран, подогнать грузовик. Поэтому основание лестницы подрядчик бетонировал вручную, — рассказали в управлении

В управлении главного смотрителя подчеркнули, что все работы ведутся по проекту. Вся их часть связанная с бетонированием основания лестницы, уже закончена:

— У лестницы появится водоотводной лоток. Дождевой или талой воде нечего будет размывать. Тротуарную плитку подрядчик укладывает на песчано-цементную смесь, и это можно делать даже при отрицательных температурах.

На паспорте объекта датой завершения работ указал третий квартал 2024 года. В УГС Липецка говорят, что подрядчик должен был начать ремонт в 2024 году, но начал работу в этом сентябре и собирается закончить ее в декабре.

1974d247-81ab-449b-bbe4-289e7bc059b4.jpg

Кстати, УК «Комфорт-Л» по этому же муниципальному контракту ценой 16,1 млн рублей со сроком исполнения 1 августа 2024 года обязано благоустроить еще несколько пешеходных зон: на улице Плеханова, 3, улице Индустриальной, 3, у дома №19 в 15-м микрорайоне, у дома №157 на улице Салтыкова-Щедрина, у дома №28 на улице Льва Толстого, у дома №40 на улице Терешковой. Компании в зависимости от технических заданий, разных для каждого объекта, нужно демонтировать остатки существующего асфальта и тротуарной плитки, забетонировать основания пешеходных зон, смонтировать новые бетонные или гранитные ступени, а также металлоконструкции, посадить новые деревья и кустарники. На общестроительные работы заказчик потребовал 4-5 лет гарантии. Также подрядчик обязан предоставить гарантию на приживаемость посаженных растений сроком не менее года с момента подписания актов приемки работ.

Подрядчик уже закончил работы на трех объектах. Все они приняты заказчиком без замечаний.
8 1199
#благоустройство
4

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

прораб Дулин

9 минут назад
Бетон уже сейчас весь в порах и кавернах = это значит что вибратором воздух не выгоняли и все рухнет.
ответить

ГОСТЬ53

29 минут назад
Если по ГОСТам и СанПиНам , то не рассыпется
ответить

гость

34 минуты назад
Осмотрите плитку на пл. Франценюка, уже кирпичами кое-где уложена, дыра на дыре.
ответить

гость

36 минут назад
Ловим на слове....
ответить

Викторм

47 минут назад
Ну, если управление главного смотрителя говорит, что всё будет хорошо и по проекту, то точно рассыплется, размоется и еще соседние дома в лог сползут......
ответить

Гость

сегодня, 12:04
Нет знающих опытных специалистов-работяг,все ушли на вольные хлеба из за низких зарплат,а те кто руководят процесс ом и получают ОЧЕНЬ хорошие деньги тоже не имеют соответствующего инженерно-строительного образования ,а главное опыта, потому как они скорее всего просто устроены на денежные места.
ответить

неоднозначник

сегодня, 12:03
что скажут специалисты по лестницам из числа комментаторов город48?
ответить

Пользователь

сегодня, 11:56
Надо было опалубку ставить сразу в размер будущих ступеней. Тогда бы не пришлось "ровнять" ступени смесью. На этой лестнице исторически только монолитные толстые плиты живут 5лет. Остальное рассыпается за пару лет.
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

В Липецке строят яхт-клуб
#яхт-клуб
3
В Липецке строят яхт-клуб

32 минуты назад

Общество
Липчан просят не скармливать брикеты с вакциной от бешенства домашним животным
#животные #бешенство
2
Липчан просят не скармливать брикеты с вакциной от бешенства домашним животным

сегодня, 11:12

Общество
В эксплуатацию приняты еще 12 отремонтированных дорог в Липецке
#ремонт дорог
9
В эксплуатацию приняты еще 12 отремонтированных дорог в Липецке

сегодня, 10:28

Общество
Сегодня в Липецке: встреча с легендарным режиссёром и кинопремьеры
#Сегодня в Липецке
7
Сегодня в Липецке: встреча с легендарным режиссёром и кинопремьеры

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы
#вечЁрка #коммунальная авария #мошенничество
4
Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы

вчера, 20:23

Общество
69-летнего самогонщика оштрафовали на 60 000 рублей
#алкоголь #торговля #спиртное
8
69-летнего самогонщика оштрафовали на 60 000 рублей

вчера, 20:22

Общество