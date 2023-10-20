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12 минут назад

Общественники предложили Роспотребнадзору разнообразить школьное меню

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Роспотребнадзору по итогам Общественного совета при службе рекомендовали скорректировать действующий СанПиН в части «Особенностей организации общественного питания детей». То есть уточнить ассортимент продуктов, которые должны быть включены в меню бесплатного горячего школьного завтрака, а также установить требования к его разнообразию: оно должно меняться один раз в два-три дня. Об этом говорится в проекте протокола по итогам совета от 21 сентября, с которым ознакомились «Известия»

Этот вопрос на совещании подняли общественники: так, НКО «Институт отраслевого питания» выборочно проверил 185 меню школьных завтраков в 85 субъектах. Президент организации Владимир Чернигов уточнил «Известиям», что «завтраки школьники первого-четвертого классов получают за счет государства, поэтому им эксперты уделили приоритетное внимание». Обеды в основном оплачивают родители, добавил он.

По итогам проверки выяснилось, что питание детей в некоторых регионах однообразно. Например, в 11 субъектах на завтраках не предлагали творог, еще в 18 регионах было одно-два меню без этого продукта, хотя он — один из основных «поставщиков» кальция, отметил Владимир Чернигов.

Но если вместо творога можно использовать другую молочку, то рыбу как источник ненасыщенных жирных кислот омега-3 заменить продуктами из одобренного Роспотребнадзором ассортимента невозможно, подчеркнул он. При этом в 19 субъектах ни в одном из представленных к анализу меню не планировали предлагать детям рыбу. А в трех регионах хотя бы в одном меню не предусмотрели свежие фрукты.

Выборочный анализ в регионах показал, что есть значительные различия в разнообразии блюд при питании детей. Этого достаточно, чтобы говорить об отдельных проблемах, но недостаточно, чтобы оценивать каждый субъект, добавил Владимир Чернигов. 

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