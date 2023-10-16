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56 минут назад
Японский производитель электроники Fujitsu запустил процесс ликвидации бизнеса в РФ
Японский производитель электроники Fujitsu запустил процесс ликвидации российского бизнеса.
Японский разработчик электроники Fujitsu покинет российский рынок, процесс ликвидации подразделения начался в августе, - передает РБК со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.
Fujitsu приостановила прямые поставки своей продукции и услуг в феврале 2022 года, но до сих пор не заявляла о полном уходе с российского рынка.
Уточняется, что местное юрлицо ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидировано в августе 2024 года.
Российское юрлицо Fujitsu было создано в начале 2000-х. В 2022 году выручка "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" упала на 24% по сравнению с показателем 2021 года и составила 675 миллионов рублей. Как отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, из-за высокой стоимости устройств бренда и большой конкуренции его уже нельзя назвать популярным.
Fujitsu приостановила прямые поставки своей продукции и услуг в феврале 2022 года, но до сих пор не заявляла о полном уходе с российского рынка.
Уточняется, что местное юрлицо ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" будет ликвидировано в августе 2024 года.
Российское юрлицо Fujitsu было создано в начале 2000-х. В 2022 году выручка "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз" упала на 24% по сравнению с показателем 2021 года и составила 675 миллионов рублей. Как отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, из-за высокой стоимости устройств бренда и большой конкуренции его уже нельзя назвать популярным.