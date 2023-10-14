Общество

12 минут назад

Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»

77
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
1

Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» посвящен району города, который старше самого Липецка на 90 лет — Соколу, и городу-крепости Сокольск. 

Сегодня вы узнаете:

как из маленького селения выросла крепость, затем вновь превратившаяся в село;

как сокольцы устраивали бунты;

как на Соколе создали верфь и строили суда для походов на турок;

почему самое старое здание Сокола не смогло работать по назначению;

где на Соколе готовили будущих космонавтов и ракетостроителей.
77
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: задушенный тарзанкой мальчик, поиски пиромана и когда откроют Сокольский мост
#вечЁрка #тарзанка #пироман
1
Липецкая вечЁрка: задушенный тарзанкой мальчик, поиски пиромана и когда откроют Сокольский мост

вчера, 20:23

Общество
В субботу холодную воду отключат на четырех улицах
#отключения
В субботу холодную воду отключат на четырех улицах

вчера, 17:38

Общество
Чиновники убрали дохлую рыбу с берегов Матырского водохранилища
#Матырское водохранилище #рыба
18
Чиновники убрали дохлую рыбу с берегов Матырского водохранилища

вчера, 17:37

Общество
Недалеко от мэрии забил источник
#порыв
21
Недалеко от мэрии забил источник

вчера, 16:30

Общество
Полноценное движение по Сокольскому мосту строители обещают открыть до конца октября
#Сокольский мост
9
Полноценное движение по Сокольскому мосту строители обещают открыть до конца октября

вчера, 14:13

Общество
До вечера в домах на 12 улицах Липецка отключена вода
#отключения
1
До вечера в домах на 12 улицах Липецка отключена вода

вчера, 14:01

Общество