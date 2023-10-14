Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»

Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» посвящен району города, который старше самого Липецка на 90 лет — Соколу, и городу-крепости Сокольск.

Сегодня вы узнаете:



как из маленького селения выросла крепость, затем вновь превратившаяся в село;



как сокольцы устраивали бунты;



как на Соколе создали верфь и строили суда для походов на турок;



почему самое старое здание Сокола не смогло работать по назначению;



где на Соколе готовили будущих космонавтов и ракетостроителей.