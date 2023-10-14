12 минут назад
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» посвящен району города, который старше самого Липецка на 90 лет — Соколу, и городу-крепости Сокольск.
как из маленького селения выросла крепость, затем вновь превратившаяся в село;
как сокольцы устраивали бунты;
как на Соколе создали верфь и строили суда для походов на турок;
почему самое старое здание Сокола не смогло работать по назначению;
где на Соколе готовили будущих космонавтов и ракетостроителей.