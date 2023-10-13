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Минфину предложили изменить требования техрегламента к надписи о вреде алкоголя

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#алкоголь #техрегламент

Производители пива предложили скорректировать требования к надписи о вреде алкоголя на бутылках. С 2024 года она должна занимать 10% этикетки, но пивовары просят изменить сам подход к определению размеров предупреждающего текста.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП, включает AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) предложила изменить требования вступающего в силу в 2024 году техрегламента "О безопасности алкогольной продукции", касающиеся размера предупредительной надписи о вреде спиртного. Речь идет о надписи "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью". Текущая версия техрегламента предусматривает, что надпись наносится "прописными буквами легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера" так, чтобы занимать не менее 10% этикетки или всей тары. В ассоциации считают, что регламентировать надо не площадь этикетки, а размер шрифта, чтобы он был "не менее 3 мм", - передает РБК.

Предложения по внесению в техрегламент соответствующих изменений АПП в середине сентября направила в Минфин. Обращение принято к рассмотрению, следует из данных на сайте Минфина. В пресс-службе министерства рассказали, что предложения были поддержаны на заседании межгосударственной рабочей группы по разработке проекта изменений в техрегламент. В эту рабочую группу входят представители бизнеса, профильных министерств, служб и ведомств.

Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" был разработан и принят в 2018 году, но пока не вступил в силу. Документ содержит требования к производству спиртного, которые должны стать едиными для всех стран — участниц ЕАЭС (в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). После принятия в техрегламент неоднократно вносились изменения, а срок его вступления в силу переносился. Сейчас предполагается, что прописанные в нем требования к безопасности алкоголя заработают с 1 января 2024 года.

Надпись о вреде чрезмерного употребления алкоголя была одним из предметов спора между разработчиками техрегламента. Так, еще в 2012 году, когда разработка документа только начиналась, планировалось обязать производителей выделять под предупреждение о вреде спиртного не менее 20% этикетки, но эту норму не поддержало Минэкономразвития.

После того как в апреле 2019 года вступили в силу требования другого техрегламента о пищевой продукции в части ее маркировки, объем информации, который производители продуктов должны наносить на этикетки, значительно увеличился, сетуют в письме пивовары. В ряде стран ЕАЭС надписи и вовсе должны наноситься на двух языках. Чтобы выделить под предупреждение о вреде алкоголя 10% этикетки, придется сокращать межстрочное пространство — это приведет к ухудшению читаемости и контрастности текста, обращают внимание в АПП. Если же размер надписи будет составлять фиксированные "от 3 мм", это позволит выделить ее на фоне остального текста и обратить на нее внимание потребителя, аргументируют в ассоциации необходимость изменения техрегламента.

В настоящее время необходимость нанесения надписи о вреде алкоголя предусмотрена в профильном 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". Но каким должен быть размер предупреждения, там не указано.

Участники алкогольного рынка ориентируются на нормы действующего техрегламента "Пищевая продукция в части ее маркировки", согласно которому рекомендации и ограничения по использованию должны быть указаны шрифтом не менее 0,8 мм, - рассказали два источника в отрасли. Пояснить, на сколько миллиметров придется увеличить надпись в случае вступления в силу норм о 10% от этикетки, они затруднились, так как это будет зависеть от вида и объема продукции. Но в любом случае надпись должна будет стать крупнее 0,8 мм, - считают эксперты.

По их словам, предложение о том, чтобы установить размер предупреждающей надписи не менее 3 мм, вынесено на согласование Евразийской экономической комиссии, но уверенности в утверждении нового пакета изменений нет.
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#алкоголь #техрегламент

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