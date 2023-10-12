сегодня, 16:15
Кабмин расширил список программ для обязательной предустановки на гаджеты
В перечень обязательных для предустановки российских программ включили приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак".
Уточняется, что с помощью приложения "Честный знак", покупая товар, можно убедиться в его легальности, в том числе узнать, где, когда и кем он произведён, получить информацию о его весе или объёме. Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке – код маркировки. Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак". Помимо того, что потребители могут проверить качество и безопасность продукции, в приложении, которое пользователи скачали уже 11,5 млн раз, можно найти любые лекарства в аптеках, узнать, с какой конкретно фермы поставлялось молоко, из которого далее произвели готовую продукцию, выставить будильник приёма лекарств или посмотреть все их инструкции в удобном виде, узнать источник (скважину) бутилированной воды и многое другое.
Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято для удобства пользователей. В настоящее время в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться.
В соответствии с ранее утверждёнными Правилами предварительной установки, требования в части программы, основным назначением которой является проверка кодов маркировки товаров, распространяются на отдельные виды технически сложных товаров, произведённых по истечении трёх месяцев со дня официального опубликования указанного постановления.