В России

сегодня, 16:15

Кабмин расширил список программ для обязательной предустановки на гаджеты

19
#гаджеты #приложения #предустановка

В перечень обязательных для предустановки российских программ включили приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак".

В список российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты в 2023 и 2024 году, включено приложение для проверки подлинности товаров "Честный знак". Соответствующее распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что с помощью приложения "Честный знак", покупая товар, можно убедиться в его легальности, в том числе узнать, где, когда и кем он произведён, получить информацию о его весе или объёме. Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке – код маркировки. Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак". Помимо того, что потребители могут проверить качество и безопасность продукции, в приложении, которое пользователи скачали уже 11,5 млн раз, можно найти любые лекарства в аптеках, узнать, с какой конкретно фермы поставлялось молоко, из которого далее произвели готовую продукцию, выставить будильник приёма лекарств или посмотреть все их инструкции в удобном виде, узнать источник (скважину) бутилированной воды и многое другое.

Решение о расширении перечня обязательного для предустановки ПО принято для удобства пользователей. В настоящее время в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться.

В соответствии с ранее утверждёнными Правилами предварительной установки, требования в части программы, основным назначением которой является проверка кодов маркировки товаров, распространяются на отдельные виды технически сложных товаров, произведённых по истечении трёх месяцев со дня официального опубликования указанного постановления.
19
#гаджеты #приложения #предустановка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Банк ЗЕНИТ запустил новый вклад со ставкой до 12,25% годовых
Бизнес

Еще в рубрике

В Госдуме подготовили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта...
#ратификация #договор #ядерные испытания
В Госдуме подготовили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта...

сегодня, 15:29

В России
Грузоперевозки в РФ подорожали на 40%
#грузоперевозки #экономика
Грузоперевозки в РФ подорожали на 40%

сегодня, 14:42

В России
В Роспотребнадзоре заявили, что отказ от соли может навредить организму
#здоровье #соль
В Роспотребнадзоре заявили, что отказ от соли может навредить организму

сегодня, 12:43

В России
В Госдуму внесут закон о надбавке для неработающих пенсионеров
#пенсия #надбавка
В Госдуму внесут закон о надбавке для неработающих пенсионеров

сегодня, 12:03

В России
ЦБ РФ объяснил смысл требования о продаже валютной выручки
#валюта #выручка #экономика
ЦБ РФ объяснил смысл требования о продаже валютной выручки

сегодня, 11:16

В России
В РФ вступила в силу статья УК о сроках за сбор краснокнижных грибов и растений
#грибы #Красная Книга #наказание
В РФ вступила в силу статья УК о сроках за сбор краснокнижных грибов и растений

сегодня, 10:36

В России