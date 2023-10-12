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сегодня, 11:16

ЦБ РФ объяснил смысл требования о продаже валютной выручки

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#валюта #выручка #экономика

Отмечается, что ключевыми факторами стабильности валютного рынка является внешнеторговый баланс и проводимая ЦБ денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции.

Требование обязательной продажи валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и снизить волатильность, - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.

Российские власти накануне вечером объявили о введении для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательства продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" подписал президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, указ утвердил список компаний, на которые распространится требование репатриации и продажи валютной выручки.

"Ключевыми факторами стабильности валютного рынка являются внешнеторговый баланс и проводимая Банком России денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции. Улучшение экспортной конъюнктуры, которое произошло в третьем квартале, способствует повышению экспортной выручки. Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю", - сообщили в регуляторе.

"Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности", - подчеркнули в пресс-службе Центробанка России.
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#валюта #выручка #экономика

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