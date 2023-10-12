Женщина-водитель госпитализирована после аварии в Грязях

На дорогах области за сутки пострадали два человека.





11 октября в Грязях на улице Гагарина столкнулись автомобили «Хендай» с 47-летней женщиной за рулем и «Дэу» под управлением 33-летней женщины. С места аварии доставлена в больницу женщина-водитель «Дэу».



Еще одна авария произошла в поселке Лев-Толстой: на улице Ленина 53-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 26-летнего пешехода. Молодой мужчина госпитализирован.



Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.



«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2502 нарушения ПДД. К административной ответственности за пьяное вождение привлечены пятеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 84.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 2157 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщили в УГИБДД.





