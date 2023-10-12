Происшествия

39 минут назад

Женщина-водитель госпитализирована после аварии в Грязях

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#авария #ДТП
Женщина-водитель госпитализирована после аварии в Грязях

На дорогах области за сутки пострадали два человека.

11 октября в Грязях на улице Гагарина столкнулись автомобили «Хендай» с 47-летней женщиной за рулем и «Дэу» под управлением 33-летней женщины. С места аварии доставлена в больницу женщина-водитель «Дэу».

Еще одна авария произошла в поселке Лев-Толстой: на улице Ленина 53-летний водитель «ВАЗ-2107» сбил 26-летнего пешехода. Молодой мужчина госпитализирован.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.

«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2502 нарушения ПДД. К административной ответственности за пьяное вождение привлечены пятеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 84.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зафиксировано 2157 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщили в УГИБДД.


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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Это Вы

3 минуты назад
Еще в Сселках не были.Приезжайте вечером к поликлинике ВОП ,буде Вам результат.Пьяные и наркоши.
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Внушаемый

4 минуты назад
А раньше говорили,что женщины аккуратно машины водят !
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