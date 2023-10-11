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86-летняя женщина пошла по грибы и заблудилась

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#пропавшие без вести
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86-летняя женщина пошла по грибы и заблудилась

Женщину нашли.

86-летняя пенсионерка пошла с сыном в лес по грибы, увлеклась и заблудилась.

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, сын не смог самостоятельно найти мать в лесу и позвонил по номеру «112». Сотрудники МЧС и лесничие после непродолжительных поисков пожилую женщину обнаружили и передали родственникам. 

Руководитель Донского лесничества Ирина Букова рассказала, что на вверенной ей территории в этом году заблудились уже более 10 человек. Почти все заплутавшие в лесу — люди пожилого возраста. Как правило, они идут за грибами вместе с родственниками, уходят в сторону, а потом не могут найти дорогу к машине. При этом пожилые грибники зачастую не имеют при себе телефона, запаса воды и продуктов. Поиски пропавших грибников инициируют их родственники.

Фото - vk.com/uprlesxoz48
1 987
#пропавшие без вести
2

Комментарии (1)

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да уж

17 минут назад
Да, грибы они такие. Поосторожнее с ними.
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