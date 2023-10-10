Коронавирус
55 минут назад
Число заболевших COVID-19 выросло в области за неделю на треть
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Заболеваемость растет неделю подряд.
За неделю, со 2 по 8 октября, в Липецкой области выявлены 77 новых случаев COVID-19. На треть больше чем неделей ранее, когда в регионе были зарегистрированы 57 случаев болезни.
Выздоровели за неделю 40 из ранее заболевших, что почти в два раза больше, чем неделю назад (22 человека). С тяжелой формой COVID-19 госпитализированы семь человек, неделей ранее в больницах оказались пятеро липчан с коронавирусной инфекцией.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы уже 184 219 случаев болезни. Умерли от коронавирусной инфекции 4 004 человека. Эта цифра не меняется с середины лета.
Если в Липецкой области заболевамость растет, то в целом по России отмечается ее небольшой спад. За неделю в стране выявлены 16 127 случаев COVID-19, против 16 429 неделей ранее. Умерли 25 человек, неделей ранее — 30. Но госпитализаций с тяжелой формой болезни стало больше: за прошлую неделю госпитализированы 2 668 человек, неделю назад — 2 556.
Выздоровели за неделю 40 из ранее заболевших, что почти в два раза больше, чем неделю назад (22 человека). С тяжелой формой COVID-19 госпитализированы семь человек, неделей ранее в больницах оказались пятеро липчан с коронавирусной инфекцией.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы уже 184 219 случаев болезни. Умерли от коронавирусной инфекции 4 004 человека. Эта цифра не меняется с середины лета.
Если в Липецкой области заболевамость растет, то в целом по России отмечается ее небольшой спад. За неделю в стране выявлены 16 127 случаев COVID-19, против 16 429 неделей ранее. Умерли 25 человек, неделей ранее — 30. Но госпитализаций с тяжелой формой болезни стало больше: за прошлую неделю госпитализированы 2 668 человек, неделю назад — 2 556.
234