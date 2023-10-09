В России

9 минут назад

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей

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#доллар #курс #евро

Евро превысил 108 рублей.

Курс доллара превысил 102 рубля в ходе торгов на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро растет на 1,99%, до 107,87 рубля.

Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,78 рубля — до 102,19 рубля. Доллар максимально дорожал в понедельник до 102,35 рубля — максимума с марта прошлого года, - передает РИА Новости.

Курс евро поднялся на 1,99 рубля — до 107,76 рубля. Минутами ранее он достиг отметки в 108,03 рубля — максимума с 15 августа.

Юань вырос на 29 копеек — до 14,01 рубля.

По мнению аналитиков, основное влияние на рубль оказывает недостаточное предложение валюты на внутреннем рынке при высоком спросе, ограничения на экспорт нефтепродуктов и дорогой доллар на мировом рынке.
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#доллар #курс #евро

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