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Нобелевскую премию по литературе получил норвежский писатель Юн Фоссе
Как сообщил Нобелевский комитет, литератор отмечен за новаторские пьесы и прозу, которые "позволяют высказать неизъяснимое".
Юну Фоссе 64 года, его работы публикуются с 1980-х годов. Писатель родился 29 сентября 1959 года в норвежском городе Хёугесунн, высшее образование получил в Бергенском университете. Его первый роман "Красное, черное" был опубликован в 1983 году, первая пьеса "И мы никогда не расстанемся" — в 1994 году.
Помимо романов и пьес Фоссе является автором рассказов для детей. Его произведения переведены более чем на 40 языков. В театрах по всему миру пьесы Фоссе были поставлены более 900 раз, - передает РБК.
Среди его наград — почетная награда Совета по делам искусств Норвегии, французский орден «За заслуги», норвежская Премия Ибсена. Власти Норвегии в 2011 году пожаловали Фоссе Гроттен — резиденцию, расположенную на территории королевского дворца в Осло. Такой чести удостаиваются деятели за вклад в искусство и культуру королевства. В 2020 и 2022 годах роман писателя "Новое имя: септология VI–VII" включили в шорт-лист Букеровской премии.
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Награду Шведская академия присудила ей "за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти".