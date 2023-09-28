Погода в Липецке

сегодня, 17:35

В Липецкой области сухо, безветренно и до +26

2 434
#жара
3
В Липецкой области сухо, безветренно и до +26

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем воздух прогреется от +21 до +26 градусов. 

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

В центральной, северной и западной части нашего региона сохраняется высокая пожароопасность лесов – IV класс горимости. На юге ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, V класс горимости.

День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза. 

2 434
#жара
3

Комментарии (2)

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Муся

34 минуты назад
ночи метят к нулю но радует что сухо и тепло днем
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Гражданин

сегодня, 17:46
Сегодня была отличная погода и не холодно и не жарко !
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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