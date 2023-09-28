сегодня, 17:35
В Липецкой области сухо, безветренно и до +26
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.
В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.
В центральной, северной и западной части нашего региона сохраняется высокая пожароопасность лесов – IV класс горимости. На юге ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, V класс горимости.
День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза.
Муся
Гражданин