сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: коммунальная авария, жуткое ДТП в Ельце и ремонт квартир ветеранов
Сегодня, 28 сентября, на Кольце трубного завода строители повредили водопровод, в результате чего в сотнях домах липчан снизился напор воды, а затем в трех микрорайонах ее и вовсе отключили, в Ельце мотоциклист влетел в салон автомобиля и убил 24-летнего парня, и депутаты областного Совета не поняли, почему ремонты квартир ветеранов стоят так дешево.
Комментарии под этими новостями, понятное дело, оказались сплошь негативными.
— Да эта вода еще со вчерашнего вечера хлестала, бригады в комбинезончиках стояли над колодцем и чесали репу. Интересно, на кого теперь разнесут эти потери, там озеро почти вытекло, — доложила Маруся.
Днем в Липецке на улице Гагарина водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 19-летнего парня. Тот, по предварительным данным, ехал на самокате по пешеходному переходу. Юношу с травмами госпитализировали.
— Спешиваться надо! — заметил Камушек.
— Камушек, казаки пешком не ходють! — ответил ему Урядник Косоплюев.
А Ельце на улице Коммунаров столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл. По словам очевидцев, от удара у мотоциклиста даже слетела обувь, но он выжил. А вот в автомобиле погиб 24-летний пассажир.
Недавно избранный спикером областного Совета 28-летний Владимир Сериков, сегодня провел свою первую в новой должности сессию.
Камнем преткновения на сессии стал вопрос № 13 — начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин предложил завершить программу, по которой в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны делали капитальные ремонты. Выяснилось, что в среднем на квартиру тратилось менее 100 000 рублей.
Депутаты возмутились. Они посчитали такую сумму недостаточной и предложили принять новую программу, а чиновников попросили отчитаться об уже сделанных ремонтах.
— Понятно, что сумма 80,9 тысяч рублей на одну квартиру — это не закрытие всех вопросов, если квартира находится в ненадлежащем состоянии. Что касается заявок, которые поступают от ветеранов — в основном это не запрос сделать капитальный ремонт, или ремонт во всей квартире, а локальный ремонт. Например, приведите мне в порядок санузел. Я считаю необходимо актуализировать все, что было сделано за это время, актуальность суммы тоже имеет место для анализа. Управлению ЖКХ нужно и губернатору, и облсовету представить аналитику, что за это время было сделано и в каком состоянии сегодня находятся квартиры, — ответил депутатам вице-губернатор Александр Рябченко.
На завтра синоптики прогнозируют в Липецке до 25 градусов тепла. Возможно, будет побит температурный рекорд державшийся с 1994 года.
Не случайно на территории Липецкой области до 26 октября введен особый противопожарный режим. Так что открытый огонь разжигать в ближайший месяц запрещено.
И полезная информация для тех, кто пользуется услугами сокольской автостанции. С 1 октября она переедет в ТРЦ «Липецк». Бесплатно доехать с Заводской площади до ТРЦ можно будет на автобусах вот с такой наклейкой.
Электорат