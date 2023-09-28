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сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: коммунальная авария, жуткое ДТП в Ельце и ремонт квартир ветеранов

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#вечЁрка #авария #самокатчик #ветераны
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Липецкая вечЁрка: коммунальная авария, жуткое ДТП в Ельце и ремонт квартир ветеранов

Сегодня, 28 сентября, на Кольце трубного завода строители повредили водопровод, в результате чего в сотнях домах липчан снизился напор воды, а затем в трех микрорайонах ее и вовсе отключили, в Ельце мотоциклист влетел в салон автомобиля и убил 24-летнего парня, и депутаты областного Совета не поняли, почему ремонты квартир ветеранов стоят так дешево. 

На кольце Трубного завода при прокладке канализационного коллектора оказался поврежден магистральный водопровод диаметром 600 миллиметров. Для аварийных работ «РВК-Липецк» пришлось сначала снизить напор воды в половине города, а затем  отключить от водоснабжения три микрорайона.


Комментарии под этими новостями, понятное дело, оказались сплошь негативными.

— Да эта вода еще со вчерашнего вечера хлестала, бригады в комбинезончиках стояли над колодцем и чесали репу. Интересно, на кого теперь разнесут эти потери, там озеро почти вытекло, — доложила Маруся.

Днем в Липецке на улице Гагарина водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 19-летнего парня. Тот, по предварительным данным, ехал на самокате по пешеходному переходу. Юношу с травмами госпитализировали.

— Спешиваться надо! — заметил Камушек.

— Камушек, казаки пешком не ходють! — ответил ему Урядник Косоплюев.

А Ельце на улице Коммунаров столкнулись автомобиль «УАЗ» и мотоцикл. По словам очевидцев, от удара у мотоциклиста даже слетела обувь, но он выжил. А вот в автомобиле  погиб 24-летний пассажир.


Недавно избранный спикером областного Совета 28-летний Владимир Сериков, сегодня провел свою первую в новой должности сессию.

Камнем преткновения на сессии стал вопрос № 13 — начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин предложил завершить программу, по которой в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны делали капитальные ремонты. Выяснилось, что в среднем на квартиру тратилось менее 100 000 рублей.

Депутаты возмутились. Они посчитали такую сумму недостаточной и предложили принять новую программу, а чиновников попросили отчитаться об уже сделанных ремонтах.

— Понятно, что сумма 80,9 тысяч рублей на одну квартиру — это не закрытие всех вопросов, если квартира находится в ненадлежащем состоянии. Что касается заявок, которые поступают от ветеранов — в основном это не запрос сделать капитальный ремонт, или ремонт во всей квартире, а локальный ремонт. Например, приведите мне в порядок санузел. Я считаю необходимо актуализировать все, что было сделано за это время, актуальность суммы тоже имеет место для анализа. Управлению ЖКХ нужно и губернатору, и облсовету представить аналитику, что за это время было сделано и в каком состоянии сегодня находятся квартиры, — ответил депутатам вице-губернатор Александр Рябченко.

На завтра синоптики прогнозируют в Липецке до 25 градусов тепла. Возможно, будет побит температурный рекорд державшийся с 1994 года.

Не случайно на территории Липецкой области до 26 октября  введен особый противопожарный режим. Так что открытый огонь разжигать в ближайший месяц запрещено.

И полезная информация для тех, кто пользуется услугами сокольской автостанции. С 1 октября она переедет в ТРЦ «Липецк». Бесплатно доехать с Заводской площади до ТРЦ можно будет на автобусах вот с такой наклейкой.


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#вечЁрка #авария #самокатчик #ветераны
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Комментарии (1)

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сегодня, 20:43
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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