Липецкая вечЁрка: коммунальная авария, жуткое ДТП в Ельце и ремонт квартир ветеранов

Сегодня, 28 сентября, на Кольце трубного завода строители повредили водопровод, в результате чего в сотнях домах липчан снизился напор воды, а затем в трех микрорайонах ее и вовсе отключили, в Ельце мотоциклист влетел в салон автомобиля и убил 24-летнего парня, и депутаты областного Совета не поняли, почему ремонты квартир ветеранов стоят так дешево.