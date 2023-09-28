Авария на кольце Трубного: воду отключат в трех микрорайона города

Отключение начнется в 19:00.

В вашем браузере отключен JavaScript

На кольце Трубного завода, где сегодня при прокладке канализационного коллектора строители повредили магистральный водопровод, продолжаются аварийные работы.



— С 19:00 и до окончания работ будет прекращено водоснабжение микрорайонов 3,4 и 8, — сообщила мэр Евгения Уваркина.



Цистерны с водой дежурят по адресам: улица Гагарина, 115/4; Космонавтов, 82/4; Московская, 9. Затем «РВК-Липецк» обещает подвозить воду по заявкам потребителей (телефоны: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-28-84 (ООО «РВК»).



— Ситуация по прорыву на кольце Трубного завода у меня под контролем. Специалисты «РВК-Липецк» и подрядной организации, необходимая техника на месте аварии. Ведутся работы по устранению утечки, — добавила мэр.