Общество

сегодня, 18:33

Авария на кольце Трубного: воду отключат в трех микрорайона города

65 3739
#коммунальная авария
11

Отключение начнется в 19:00.

На кольце Трубного завода, где сегодня при прокладке канализационного коллектора строители повредили магистральный водопровод, продолжаются аварийные работы.

— С 19:00 и до окончания работ будет прекращено водоснабжение микрорайонов 3,4 и 8, — сообщила мэр Евгения Уваркина.

Цистерны с водой дежурят по адресам: улица Гагарина, 115/4; Космонавтов, 82/4; Московская, 9. Затем «РВК-Липецк» обещает подвозить воду по заявкам потребителей (телефоны: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-28-84 (ООО «РВК»).

— Ситуация по прорыву на кольце Трубного завода у меня под контролем. Специалисты «РВК-Липецк» и подрядной организации, необходимая техника на месте аварии. Ведутся работы по устранению утечки, — добавила мэр.
65 3739
#коммунальная авария
11

Комментарии (65)

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Как гость
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Будь достоин!

5 минут назад
Липчанин, дорогой товарищ Сталин, как известно, среди прочих достоинств русского народа особенно выделял такие, как терпение и жертвенность. Терпите и не жалуйтесь. Не считайте года, ваши года-ваше богатство.
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Светлана

12 минут назад
Подвезите воду на улицуТерешковой 28/4.
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Светлана

20 минут назад
Во первых вода была отключена в 11 часов утра. Неужели на протяжении целого дня не могли оповестить жителей? Подвести воды? Да подвезли до которых надо ехать по пять остановок. А что делать пннсионерам? Идти покупать в пятерочку? Если оставляете людей без питьевой воды подвозите бутилированную.
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Светлана

35 минут назад
Извините за вопрос а кудабать людям за водой которые живут в районе ж/д вокзала? Я должна ехать за водой которую я оплачиваю с Терешковой на 9-й мик-он? Или на Гагарина? Почему нам не подвезли воду?
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Липчанин

40 минут назад
Гость, тридцать лет уже дальше только хуже.
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Гость

45 минут назад
Ну дальше будет только хуже..
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1 Гвоздь

сегодня, 22:06
Местный, а она была?
ответить

Как

сегодня, 22:00
Спасать блатных с воздушного шара , то мэр на месте. Что ж щас не контролирует на месте работы РВК?
ответить

Как

сегодня, 21:58
Спасать блатных с воздушного шара , то мэр на месте. Что ж щас не контролирует на месте работы РВК?
ответить

О

сегодня, 21:56
Школы в этих районах будут работать? Очевидно, нет. Учите детей в очередной раз сами! В Липецке то выборы, то воды нет, учитесь, дети!
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