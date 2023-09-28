Происшествия

сегодня, 15:07

На улице Гагарина «Приора» сбила 19-летнего самокатчика

22 2903
#ДТП
3
На улице Гагарина «Приора» сбила 19-летнего самокатчика

19-летний парень доставлен в больницу.

Сегодня около 14:00 на улице Гагарина 26-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 19-летнего самокатчика.

— По предварительным данным, молодой человек на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Самокатчик доставлен в больницу. 
22 2903
#ДТП
3

Комментарии (22)

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Вредность

сегодня, 21:51
На самокатах по сторонам не смотрят !!! Водитель будь внимательнее!!!!
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Вредность

сегодня, 21:43
Эти самокатчики уже надоели !!!! Их тоже надо штрафовать!!!! Правил не знают!!!!
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Понял

сегодня, 21:35
чиновник , продаю свой Мерседес ,пересаживаюсь на самокат !
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чиновник

сегодня, 21:24
всем по самокату, бензин дорог!
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Очевидец

сегодня, 21:20
Сегодня в 20:20 на Грязинском шоссе в районе поворота на пищевой комбинат Форд Фокус 3 серого цвета г/н н300тв48 сбил большого светлого пса с ошейником. Проехал даже не остановился. Видел его чуть позже, он осматривал на обочине переднюю часть своего автомобиля после ДТП.
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Гы-гы

сегодня, 20:26
-Алло! Я тут барана сбила. Что мне теперь делать? -Просто уберите его с дороги, чтобы не мешал проезду. -А с самокатом что делать?
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Светлана

сегодня, 18:44
Если пешеход появляется внезапно, как на самокате с большой скоростью, водитель может не успеть затормозить. Надо всем соблюдать ПДД.
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Пеший

сегодня, 18:36
Да какая, Его то видно,а когда на самокате ,то как пуля пролетают.Никого не обвиняю,просто подумал.
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Пеший

сегодня, 18:34
Да какая, Его то видно,а когда на самокате ,то как пуля пролетают.
ответить

Да какая

сегодня, 18:18
а если ,разница ,спешился самокатчик или не спешился ,если автоводитель не считал нужным тормозить ,сбил бы и спешившего !Результат был бы один и тот же ! Вина автоводителя тут 100% !
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