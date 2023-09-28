На улице Гагарина «Приора» сбила 19-летнего самокатчика

19-летний парень доставлен в больницу.

Сегодня около 14:00 на улице Гагарина 26-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 19-летнего самокатчика.



— По предварительным данным, молодой человек на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Самокатчик доставлен в больницу.

