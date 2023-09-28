Происшествия
сегодня, 15:07
На улице Гагарина «Приора» сбила 19-летнего самокатчика
19-летний парень доставлен в больницу.
Сегодня около 14:00 на улице Гагарина 26-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 19-летнего самокатчика.
— По предварительным данным, молодой человек на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Самокатчик доставлен в больницу.
— По предварительным данным, молодой человек на самокате пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Самокатчик доставлен в больницу.
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Вредность
Вредность
Понял
чиновник
Очевидец
Гы-гы
Светлана
Пеший
Пеший
Да какая