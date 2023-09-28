Бракованный планшет дорого обойдётся продавцу

Мытарства покупательницы планшета продолжаются уже больше года.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело по иску женщины, которая купила бракованный планшет.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 23 апреля 2022 года женщина купила у ООО «Носимо» планшет за 69 990 рублей, cрок гарантии на товар составлял 12 месяцев. Но практически сразу планшет стал периодически отключаться.



29 июня товар был передан продавцу на устранение недостатков (проведение гарантийного ремонта). Сервисным центром недостаток был устранён путём смены программного обеспечения.



Но выполненные работы не изменили ситуацию, и 6 июля 2022 года женщина снова обратилась к продавцу для проведения ремонта товара. Заявленный недостаток был подтверждён. Сервисным центром был выполнен механический ремонт. Тем не менее, при дальнейшей эксплуатации планшета различные недостатки так и продолжили проявляться.



Планшет перестал загружаться, и 14 октября он снова был предан в сервисный центр для проведения работ по смене программного обеспечения.



27 декабря планшет опять передан в сервисный центр, так как он самопроизвольно отключался и не загружался. Однако, на этот раз по результатам проверки качества недостаток товара выявлен не был, и в удовлетворении требований покупательнице было отказано.



Не согласившись с заключением продавца, женщина обратилась в независимую экспертную организацию, и та пришла к выводу, что в планшете есть производственный недостаток — в микросхеме управления питанием имеется электрический обрыв, и поэтому на дисплее устройства пропадает изображение.



За проведение экспертизы женщина заплатила 6 000 рублей. 7 марта 2023 года продавцу была вручена претензия о возврате денег за планшет ненадлежащего качества с приложением заключения эксперта. Но требование потребителя удовлетворено не было. Тогда женщина пошла в суд.



30 мая 2023 года Правобережный суд назначил судебную товароведческую экспертизу. 12 июля поступило экспертное заключение: планшет имеет производственный недостаток дисплейного модуля. Его возможно устранить путем замены этого самого дисплейного модуля, при этом стоимость замены его в Липецке составит... 46 500 рублей!



В ходе рассмотрения дела женщина попросила взыскать стоимость планшета в 69 990 рублей, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя — 20 997 рублей, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя о возврате уплаченной за товар суммы в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки (с 18 апреля 2023 года по дату фактического возврата денег), компенсацию морального вреда в 10 000 рублей, расходы на проведение экспертизы в 15 000 рублей, убытки на оплату сервисной программы товара — 11 049 рублей, штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя в размере 50% от взысканной в пользу потребителя суммы.



25 сентября эти требования были удовлетворены. Но заочное решение суда ещё не вступило в силу.