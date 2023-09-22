Сергей Сазонов: «Жизнь на окраинах становится комфортнее»

Округ №2 Сергея Сазонова вытянулся на 15 километров вдоль Грязинского шоссе от Осеннего проезда до поселка Дачный. На эту ось нанизаны кажущаяся бесконечной улица Зоя Космодемьянской, поселки Силикатный, Новая Жизнь, Казинка, Дачный. Округ представляет собой чересполосицу районов частной и многоэтажной застройки, перерезаемых промзонами. По этой причине его можно назвать одним из самых проблемных в Липецке.

Депутат при всем при этом знает все уголки этой непростой территории, ведь он родился, вырос и работает в поселке Силикатный, где прошел путь от мастера здешнего завода до его генерального директора. По работе Сергей Сазонов погружен в жизнь поселка, вся инфраструктура которого еще 25 лет назад была ведомственной. Завод, которому в октябре исполнится 85 лет, и по сей день помогает муниципалитету с содержанием дорог и благоустройством. А все те восемь лет, что Сазонов работает депутатом горсовета, он постоянно улучшает быт своих избирателей во всем округе.— Я благодарен губернатору Игорю Артамонову и главе города Евгении Уваркиной за новый комплексный подход к строительству и обновлению коммунальной и социальной инфраструктуры. Взять, к примеру, благоустройство. Ранее каждому городскому депутату из бюджета выделяли миллион рублей на решение проблем округа. Ну, что было можно сделать на эти деньги? Поменять заборчики у домов, поставить качели, обновить лавочки и урны. Поэтому пешеходную дорожку в поселке Дачный от района, который местные называют Оторвановкой, вдоль улицы Локомотивной и Писарева на этот самый депутатский миллион мы делали кусками несколько лет! Сейчас округ попал в федеральные, региональные и муниципальные программы, что кратно увеличило затраты на его благоустройство. Жизнь на окраинах становится комфортнее, — говорит депутат.Главная проблема городских окраин — дороги. В этом году главная магистраль в округе Сазонова, 4-километровая улица Зои Космодемьянской, попала в капремонт по нацпроекту «БКД». Да, можно пожалеть, что обошлось без ее расширения, но сейчас тут — отличная дорога. Три новых светофорных объекта в районе 4-й школы, поворота на Силикатный и на улицу Алмазную, по словам депутата, отлично справляются с задачей регулировки движения. Сергей Сазонов, по его словам, даже не ожидал такого эффекта. Ранее на этом месте были постоянные заторы, сейчас их нет:— Если бы с 20.00 до 6.00 светофоры переходили в режим ожидания, вообще было бы хорошо. Чтобы ночью машины не останавливались на пустой дороге.Новый асфальт появился еще на одной важной дороге в округе — на Осеннем проезде. А если взять обновленные два года назад дороги по улицам Лодыгина, Локомотивной и Писарева, а также новую дорогу 2022 года постройки вдоль СНТ «Дачный-3», «Дачный-4» и «Дачный-5», то у жителей поселка Дачный появилась возможность попасть по ровному асфальту с Грязинского шоссе прямиком на Восточный обход ЛКАД. Еще одной своей победой Сергей Сазонов считает построенный в 2020 году мост через железнодорожные пути в Новой Жизни. Он разгрузил старый, который теперь работает в одном направлении — на Грязи. По новому виадуку транспорт движется в Липецк.В этом году благодаря новой муниципальной программе, которую финансирует правительство области, в округе начнут отсыпать щебнем дороги в частном секторе по улицам Тепличной и Санаторной. Мечта депутата — сделать наконец-то твердой дорогу на улице Фабричной, которой там не было никогда, отремонтировать еще десяток дорог районах частной застройки.Еще одна новая программа, «Мой двор», сделала возможной комплексное благоустройство территории между домами №18 и №22 на улице Архангельской в поселке Силикатный. Вдоль домов обновили пешеходные зоны, построили детскую и спортивную площадки, сделали больше парковочных мест. Посмотрев на то, что получилось, жители соседних домов, 24-го и 26-го, также захотели стать участниками этой программы.Пришел «Мой двор» и в поселок Дачный. В ту его часть, которая была мини-военным городком, так как принадлежала воинской части. После ее расформирования у мэрии появилась возможность тратить на ее благоустройство бюджетные средства. В прошлом году во дворе двух домов по улице Центральной, 8-м и 9-м, появились спортивная и детская площадка. В этом году обновление ждет территория у дома №14 на этой же улице, где силами ее жительницы Натальи Борисовой появился ТОС «Дружный», а сам двор, признанный в 2015 лучшим в Липецке, стал центром притяжения не только жителей Дачного, ни и Казинки, и Новой Жизни.Общественница тепло общается со своим депутатом, ведь благодаря его помощи по программе «Инициативное бюджетирование» тут появился детский городок и спортплощадка. Сам двор стараниями Борисовой давно превращен в оазис. Но женщина признает благоустройство устаревшим и не собирается держаться за лебедей из шин. По программе «Мой двор» тут опилят старые деревья, заасфальтируют пешеходные зоны, обустроят парковочные места.Так как городским окраинам в Липецке десятилетиями не уделяли должного внимания, проблем тут еще много. Например, жителям Новой Жизни и Казинки нужна новая школа — дети учатся в двух филиалах 37-й школы на Дачном. Школа на улице Привокзальной на станции Казинка, построенная в 1932 году, еще несколько лет назад была с печным отоплением! В год в ее котельной сжигали до 60 тонн угля, а в ее штате было четыре кочегара. Депутат добился того, чтобы при ней построили современную газовую котельную, но, конечно, жителям хотелось бы, что бы их дети ходили в новую школу.— В Казинке и Новой Жизни нет пустых домов. Детей год от года не становится меньше, — говорит Сергей Сазонов.Также Сергей Сазонов бьется за то, чтобы Минобороны передало муниципалитету стадион «Спартак» в Дачном, на котором проходят матчи местных футболистов с другими любительскими коллективами. Нуждается в развитии и стадион в поселке Силикатный. Еще одна проблема с бородой: обеспечение поселка Новая Жизнь питьевой водой. В местном водозаборе вода с избытком железа. Строительство нового водопровода обсчитали в полмиллиарда рублей! Пока таких денег ни в городском, ни в региональном бюджете нет.Мечта депутата — появление современной рекреационной зоны на Силикатных озерах.— В жаркие дни там места не найти, где приткнуться. Все берега усыпаны отдыхающими. Но там, со стороны силикатного завода, мы на субботниках дважды в год вывозим по «КамАЗу» мусора. У этого места отдыха должен появится хозяин, — считает депутат и добавляет, что еще один пляж напрашивается на улице Зареченской, откуда открывается прекрасный вид на Зеленый остров, на центр Липецка.