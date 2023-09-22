Происшествия

46 минут назад

Пьяный угонщик «девятки» не справился с управлением и съехал в кювет

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#угон #автомобиль
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Пьяный угонщик «девятки» не справился с управлением и съехал в кювет

Мужчина получил два года колонии-поселения.

Усманский районный суд вынес приговор 31-летнему уроженцу Грязинского района за угон автомобиля «ВАЗ-21093».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ночь с 18 на 19 января этого года пьяный мужчина подошел к стоявшему на обочине дороги в селе Демшино Усманского района автомобилю «ВАЗ-21093», открыл переднюю левую дверь, сел на водительское сиденье и, воспользовавшись ключом, который оказался в замке зажигания автомобиля, завел двигатель. После этого подсудимый поехал по улице в селе Демшино, но уехал недалеко: мужчина не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.

Мужчину признали виновным в угоне и приговорили за угон к 1 году 8 месяцев лишения свободы. Но подсудимому было отменено условное осуждение по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Грязинского судебного района от 23 декабря 2022 года, и была частично присоединена неотбытая часть наказания. Окончательно 31-летнего мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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#угон #автомобиль
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