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25 минут назад

В Роспотребнадзоре назвали новый штамм COVID-19 «пирола» более заразным

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#коронавирус #пирола #COVID-19

Новый вариант COVID-19 "пирола" является более заразным. Однако специалисты не рассматривают штамм "Пиролы" как новую волну COVID-19.

Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма "Омикрон", он более заразный, - заявили в Роспотребнадзоре.

"Новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», и он более заразный, чем его предшественники", — отметили в ведомстве.

При этом там отметили, что вакцины, созданные под штамм "Омикрон", эффективны также и для "Пиролы". Уточняется, что первые данные об этом новом варианте коронавируса (BA.2.86), полученные после лабораторных исследований, проведенных в КНР и Швеции, говорят о том, что "Пирола", возможно, не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными.

Этот вариант штамма "не рассматривается как второе пришествие "Омикрона", - подчеркнули в ведомстве.

Новый вариант COVID-19 BA.2.86, названный впоследствии "Пирола", был в августе зарегистрирован в Израиле, он также был обнаружен в Дании и США. Позже его выявили в Великобритании и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла новый штамм под наблюдение (VUM), - пишут "Известия".

Было установлено, что новый вариант имеет более 30 мутаций, и его обнаружение в нескольких странах по всему миру пугает ученых. По словам исследователей, новый вариант их не удивил, так как число госпитализаций в странах, где был обнаружен вирус, растет. Но эксперты надеются, что массовый иммунитет поможет справиться с новым видом.

Ранее в августе в Роспотребнадзоре сообщили, что в России обеспечен молекулярно-генетический мониторинг возбудителя COVID-19. Также ведомство добавило EG.5 в перечень вариантов под наблюдением. Отмечается, что симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих штаммов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.
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#коронавирус #пирола #COVID-19

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