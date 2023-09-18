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Цены на дизтопливо в США и Европе растут из-за недостаточных объемов выпуска
Мировые нефтеперерабатывающие мощности сталкиваются с растущими трудностями в производстве дизельного топлива.
Запасы этого вида горючего в мире находятся на крайне низком уровне на фоне усиливающегося спроса и дефицита предложения.
Даже стремительный подъем цен на нефть не идет ни в какое сравнение с темпами подорожания дизтоплива. Цены на дизель в США подскочили выше $140 за баррель на прошлой неделе - до самого высокого уровня за всю историю для этого времени года. Стоимость топлива в Европе с лета взлетела на 60%.
Эксперты все больше обеспокоены ситуацией на рынке дизельного топлива.
"Мы рискуем увидеть сохраняющуюся напряженность на рынке, особенно на дистилляты, в зимние месяцы", поскольку НПЗ не справляются, - заявил глава отдела нефтяного рынка Международного энергетического агентства Торил Босони. В дистилляты входит, в том числе дизтопливо.
Экстремально жаркая погода в Северном полушарии этим летом привела к тому, что производство многих НПЗ было ниже, чем обычно. По словам аналитика Goldman Sachs Каллума Брюса, на них также оказывается давление, чтобы они производили другие нефтепродукты, такие как авиационное топливо и бензин, спрос на которые резко возрос.
"Европейские нефтеперерабатывающие заводы также не смогли нарастить поставки летом из-за повсеместных незапланированных простоев", - отметил руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании FGE Юджин Линделл.
С приближением более прохладных зимних месяцев ограничения на НПЗ, связанные с погодой, в целом ослабляются. Даже если некоторые предприятия будут проходить плановое сезонное техническое обслуживание, есть надежда на некоторое смягчение кризиса дизельного топлива, - говорится в статье.
Отмечается, что падение спроса в пандемию COVID-19 привело к закрытию менее эффективных НПЗ. Сейчас потребление восстановилось, но многие нефтеперерабатывающие заводы исчезли.
Кроме того, остаются опасения относительно объемов поставок со стороны ряда ключевых стран-экспортеров дизтоплива, включая Россию и Саудовскую Аравию. Китай недавно ввел новую квоту на экспорт топлива, но трейдеры и аналитики в Азии заявили, что запланированного в настоящее время объема будет недостаточно, чтобы предотвратить напряженность на рынке до конца этого года. Основную часть 2023 года поставки из страны оставались на уровне пятилетних сезонных минимумов.
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15.09.2023 16:41В мире