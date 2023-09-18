В мире

16 минут назад

Цены на дизтопливо в США и Европе растут из-за недостаточных объемов выпуска

5
#топливо #дизель

Мировые нефтеперерабатывающие мощности сталкиваются с растущими трудностями в производстве дизельного топлива.

Мировые нефтеперерабатывающие заводы не могут производить достаточный объем дизельного топлива, что открывает новый "инфляционный фронт", - передает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Запасы этого вида горючего в мире находятся на крайне низком уровне на фоне усиливающегося спроса и дефицита предложения.

Даже стремительный подъем цен на нефть не идет ни в какое сравнение с темпами подорожания дизтоплива. Цены на дизель в США подскочили выше $140 за баррель на прошлой неделе - до самого высокого уровня за всю историю для этого времени года. Стоимость топлива в Европе с лета взлетела на 60%.

Эксперты все больше обеспокоены ситуацией на рынке дизельного топлива.

"Мы рискуем увидеть сохраняющуюся напряженность на рынке, особенно на дистилляты, в зимние месяцы", поскольку НПЗ не справляются, - заявил глава отдела нефтяного рынка Международного энергетического агентства Торил Босони. В дистилляты входит, в том числе дизтопливо.

Экстремально жаркая погода в Северном полушарии этим летом привела к тому, что производство многих НПЗ было ниже, чем обычно. По словам аналитика Goldman Sachs Каллума Брюса, на них также оказывается давление, чтобы они производили другие нефтепродукты, такие как авиационное топливо и бензин, спрос на которые резко возрос.

"Европейские нефтеперерабатывающие заводы также не смогли нарастить поставки летом из-за повсеместных незапланированных простоев", - отметил руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании FGE Юджин Линделл.

С приближением более прохладных зимних месяцев ограничения на НПЗ, связанные с погодой, в целом ослабляются. Даже если некоторые предприятия будут проходить плановое сезонное техническое обслуживание, есть надежда на некоторое смягчение кризиса дизельного топлива, - говорится в статье.

Отмечается, что падение спроса в пандемию COVID-19 привело к закрытию менее эффективных НПЗ. Сейчас потребление восстановилось, но многие нефтеперерабатывающие заводы исчезли.

Кроме того, остаются опасения относительно объемов поставок со стороны ряда ключевых стран-экспортеров дизтоплива, включая Россию и Саудовскую Аравию. Китай недавно ввел новую квоту на экспорт топлива, но трейдеры и аналитики в Азии заявили, что запланированного в настоящее время объема будет недостаточно, чтобы предотвратить напряженность на рынке до конца этого года. Основную часть 2023 года поставки из страны оставались на уровне пятилетних сезонных минимумов.
5
#топливо #дизель

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

В Болгарии на берегу моря нашли беспилотник с миной
#беспилотник #Болгария
В Болгарии на берегу моря нашли беспилотник с миной

сегодня, 12:01

В мире
Пожарный вертолет упал в водохранилище в Турции
Пожарный вертолет упал в водохранилище в Турции

вчера, 12:51

В мире
В Италии падающий самолет задел машину, погибла девочка
В Италии падающий самолет задел машину, погибла девочка

16.09.2023 21:16

В мире
В США создали вечные велосипедные шины из титана
В США создали вечные велосипедные шины из титана

16.09.2023 21:10

В мире
Минфин США продолжает блокировать российские банки
#санкции #экономика #банки
Минфин США продолжает блокировать российские банки

15.09.2023 16:41

В мире
В Перу возбудили уголовное дело из-за вывоза в Мексику «мумий инопланетян»
#мумии инопланетян #Перу #Мексика
В Перу возбудили уголовное дело из-за вывоза в Мексику «мумий инопланетян»

15.09.2023 14:40

В мире