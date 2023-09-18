Происшествия

18 минут назад

В Липецке горели две квартиры и гараж

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#МЧС #пожар
В Липецке горели две квартиры и гараж

За минувшие выходные в Липецкой области зарегистрированы 16 пожаров.

Утром 16 сентября в Липецке на улице 9 Мая выгорел кирпичный гараж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Вечером 17 сентября в Липецке произошли еще два пожара: на улице Гагарина в домах №№73 и 121 горели квартиры. В обоих случаях площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Огонь был потушен жильцам.

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Так же за выходные пять раз горела сухая трава, три раза — мусор на открытой площади, два раза — пластиковые контейнеры ТКО.
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#МЧС #пожар

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