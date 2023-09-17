Погода в Липецке

4 минуты назад

В Липецкую область антициклон приносит потепление

12
#Погода
В Липецкую область антициклон приносит потепление

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.

День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.

12
#Погода

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Завтра в Липецкой области без осадков, почти без ветра и до +23
#погода
2
Завтра в Липецкой области без осадков, почти без ветра и до +23

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области без осадков и до +23 градусов
#потепление
В Липецкой области без осадков и до +23 градусов

15.09.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области снова сухо и снова до +22
#потепление
5
В Липецкой области снова сухо и снова до +22

14.09.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области до +22, дождя не ожидается
#потепление
3
В Липецкой области до +22, дождя не ожидается

13.09.2023 17:19

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +20
В Липецкой области сухо и до +20

12.09.2023 17:00

Погода в Липецке
Антициклон защищает Липецкую область от дождя
3
Антициклон защищает Липецкую область от дождя

11.09.2023 17:00

Погода в Липецке