В Липецкую область антициклон приносит потепление

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.

День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3 градуса мороза.