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46 минут назад

В Бурятии спасатели эвакуировали пострадавших с вездехода

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Спасатели эвакуируют в Улан-Удэ на вертолете Ми-8 двух человек, пострадавших при опрокидывании вездехода в верховьях реки Сея. Об этом сообщили в пресс-службе бурятского ГУ МЧС России, передает ТАСС.

Вечером 15 сентября от диспетчера службы «112» поступило сообщение о том, что в Курумканский районе, в труднодоступной горной местности, в верховье реки Сея перевернулся вездеход, в котором находилось 5 человек. В результате из пяти человек двое травмированы. Туда же вечером из села Алла выехали местные жители на частном вездеходе.

Утром 16 сентября для эвакуации пострадавших из Улан-Удэ вылетели бортом Ми-8 МЧС России спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, оперативная группа ГУ МЧС России по РБ и работники территориального центра медицины катастроф.

На месте спасатели БРПСС совместно с врачами Территориального центра медицины катастроф с помощью носилок и веревок подняли двух пострадавших людей на борт воздушного судна. После этого их доставили в Улан-Удэ, где в состоянии средней степени тяжести передали врачам скорой медицинской помощи. Трое других мужчин самостоятельно на вездеходе выдвинулись в населённый пункт. Операцию завершили в 2 часа 5 минут.


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