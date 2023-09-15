«Нива» и «ГАЗель» столкнулись на трассе «Дон»: госпитализирован 47-летний водитель

За сутки на дорогах области зарегистрированы три ДТП.

Первая авария случилась вчера днем в Грязинском районе на дороге Липецк – Усмань: на обочину съехал «ВАЗ-2101». 71-летний водитель автомобиля получил травмы. По данным ГИБДД, он не справился с управлением.



Вечером в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись «Нива» 47-летнего водителя и «ГАЗель» под управлением 21-летнего парня. Водитель «Нивы» госпитализирован.



В селе Вязово Лебедянского района в девять часов вечера 51-летняя женщина за рулем «Рено» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Женщина госпитализирована.

