ДТП на улице Стаханова — мужчина умер за рулем

Утром 13 сентября на улице Стаханова перед перекрестком с улицей Катукова в Липецке произошло ДТП с участием автомобилей «Рено Логан» и «Лада Икс Рей».



По словам очевидцев, водителю «Логона» стало плохо за рулем и его автомобиль врезался в стоящую впереди «Ладу». Как выяснилось, в момент ДТП его сердце уже не билось.

