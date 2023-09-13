Происшествия

12 минут назад

ДТП на улице Стаханова — мужчина умер за рулем

1 278
#ДТП
ДТП на улице Стаханова — мужчина умер за рулем
Утром 13 сентября на улице Стаханова перед перекрестком с улицей Катукова в Липецке произошло ДТП с участием автомобилей «Рено Логан» и «Лада Икс Рей».

По словам очевидцев, водителю «Логона» стало плохо за рулем и его автомобиль врезался в стоящую впереди «Ладу». Как выяснилось, в момент ДТП его сердце уже не билось.
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#ДТП

Комментарии (1)

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