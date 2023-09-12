В мэрии надеются увидеть улицу Доватора отремонтированной к утру субботы

Подрядчик говорит, что максимально ускорился.

Как уже сообщал GOROD48, улица Доватора стала самой проблемной в череде дорожных ремонтов этого года. Строители должны были уйти с нее 31 августа, но работают до сих пор.— Мы дали подрядчику срок до 15 сентября, — сообщали GOROD48 в управлении главного смотрителя.Успеют ли?— Предпринимаем к этому все меры, — сказал нам представитель ООО «Инфинити Групп» Максим Колпаков.Мы прошли с Максимом Колпаковым по всему 540-метровому участку дороги на улице Доватора от ее перекрестка с улицей Папина до последней многоэтажки над Каменным логом. В глаза сразу бросается обустроенная пешеходная дорожка, которая начинается забора 45-й школы, идет до яслей и оттуда — до конца улицы. Часть этой дорожки уже в асфальте. У трансформаторной подстанции у школы пешеходам теперь не нужно сходить на дорогу, как это было все последние годы, ведь подрядчик выкорчевал огромный пень.— Нам пришлось выкорчевывать и этот пень, и другие, корни которых переплелись с коммунальными коммуникациями. Для безаварийного удаления корневищ потребовалась специальная техника, что затянуло производство работ. Кроме того, нам мешала коммунальная авария на перекрестке улиц Папина и Доватора. Из-под асфальта фактически забил родник. Все это тоже повлияло на время исполнения контракта, — сказал Максим Колпаков.К началу этой недели дорожники укатали по всей длине попавшего в ремонт участка первый выравнивающий слой асфальта, установили самонивелирующиеся корпуса канализационных колодцев. Также строители сложной цепочкой бордюров отделили проезжую часть от пешеходных зон. Сегодня утром почти все участки пешеходных дорожек были отсыпаны щебнем. На наших глазах рабочие и техника выводили уровень этого покрытия под укладку асфальта.Погода дорожникам пока не мешает. Однако к утру 16 сентября строители вряд ли смогут полностью закончить все работы.— Ремонт движется хорошими темпами. К 15 сентября мы планируем настелить верхний слой асфальтобетона, к 18 сентября — закончить асфальтирование тротуаров. Стремимся завершить работу раньше, но если нам будет способствовать погода. Дожди, прогнозируемые синоптиками, могут внести свои коррективы, — сказал Максим Колпаков.На ремонт улицы Доватора с обустройством пешеходных дорожек, которых тут практически не было никогда, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выделены 26,6 млн рублей. После завершения ремонта заказчик, УГС Липецка, начислит подрядчику штраф плюс неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центробанка РФ от цены контракта.