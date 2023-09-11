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Эксперты разъяснили россиянам новые правила проезда на поездах

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#поезд #правила проезда #железная дорога

Согласно новым правилам, нельзя высадить безбилетного несовершеннолетнего пассажира в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых.

Эксперты разъяснили россиянам новые правила проезда на поездах, вступившие в силу с 1 сентября 2023 года.

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) прокомментировали правило, позволяющее пассажирам с верхних полок в определенные часы спускаться и пользоваться столиком у нижних полок для обеда или ужина. Там отметили, что это поможет проводнику урегулировать возможные споры.

"Данный пункт внесен в связи с многочисленными жалобами проезжающих на верхних полках, не имеющих возможность воспользоваться столом", — объяснили в Минтрансе.

Также уточняется, что запрета на громкую музыку можно избежать, если попутчики не жалуются. Это правило не предусматривает наказания. Кроме того, теперь россияне имеют право ездить на поездах с просроченным паспортом в течение 90 дней. Если же паспорт сдали на замену, допускается использовать временное удостоверение.

Согласно новым правилам, нельзя высадить безбилетного несовершеннолетнего пассажира в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых. Ребенка или подростка следует передать сотрудникам полиции, - передает РИА Новости.

Также есть нововведение, касающееся домашних питомцев. Теперь, например, собаки или кошки могут ехать и в общем вагоне, но в специальных перевозках. Или без клетки, но в отдельном купе, причем выкупленном пассажиром. Крупные собаки — в намордниках и на поводках. И строго на полу.
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#поезд #правила проезда #железная дорога

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