Погода в Липецке

44 минуты назад

Дожди продолжатся, и станет чуть прохладнее – в Липецкой области завтра до +25

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#дожди #грозы
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Дожди продолжатся, и станет чуть прохладнее – в Липецкой области завтра до +25

5 сентября Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта – пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. 

6 и 7 сентября атмосферное давление повысится, погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 сентября – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 7 сентября – 13-14 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Липецкой облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди. Ветер северный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +20 до +25 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем она составит от +21 до +23 градусов.

День 5 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 0 градусов. 

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#дожди #грозы
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