Сегодня в Липецке: какие новшества ждут школьников, как будут ездить садоводческие автобусы

Рассказываем всё самое необходимое про первый понедельник осени.

Опять дождь

Температура сегодня от 22 до 24 градусов. Днём обещают небольшой дождь.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами без холодной воды сегодня останутся жители десятков улиц.

С 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители улиц Индустриальной, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42, 44, 53, 61, 63, 65; Индустриальной 2-й, 15а, вл.19; Механизаторов, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а вл.1, 15а вл.4, 15б, 15в ст.1, 15в вл. 1, 17, 17в, 19, ст.9, 19а, 19б, 21, 19 вл.2, 19а вл.1, 18 ст.1, 14, 16, ст.16, 8, 10 ст.2, 10 ст.1, 10, 10а, 8а, 8б; а также проспекта 60 лет СССР, 2, 2а, 2б, 4, 6; проспекта Победы, 87а, 87а/1, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95, 104в, 106, 106а/1, 110, 112, 112а, 112б, 114/1; Лебедянского, шоссе. 1, 3, 3а, 3, вл.1г, 3 ст.5, 3 ст.6, 3 ст.3, 3 ст.8, 3 ст.4, 5; Сиреневого проезда, 3; Трубного проезда, 1бБ, вл.10, 10 ст.6, 10 ст.3, 10 ст.2, 10 ст.5, 1в, 1е, 1 ст.3, 1 ст.1, ст.1в, 10 ст.4, 11а, ст.17а, 17а ст.1, 21, 17а/1, 17а, 17б.







В это же время перекроют вентили и для жителей частного сектора на улицах Буденного, Вольной,Зоологической, Индустриальной, Лучистой, Небесной, Новой, Новотепличной, Отрадной, Полярной, Пришвина, Просторной, Пролетарской, Раздольной, Сенной, Смоленской, Совхозной, Сырской, Утренней, Ягодной, Ясной, переулка Берегового.

Плановых отключений света сегодня не предусмотрено

Пробки

Уже в 6 утра в Липецке появились два первых участка, помеченные на электронных картах красным цветом: на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов и перекрёстке улицы Московской и Товарного проезда. Желтых участков, свидетельствующих о будущих крупных заторов сейчас в городе уже более трёх десятков. Выход один: перед выездом из дома выделить несколько минут на изучение Яндекс-пробок или аналогичных приложения, чтобы затем выбрать оптимальный маршрут. Главное помнить – в Липецке нет и не может быть таких пробок, которые нельзя объехать.

Эхо Беслана

В этом году исполняется 19 лет трагедии 1-3 сентября 2004 года в школе Беслана, когда террористы захватили сотни заложников. По официальным данным, погибли 333 человека, включая 186 детей. С тех пор 3 сентября в России отмечают День борьбы с терроризмом.

Этим событиям Липецке сегодня будут посвящено несколько мероприятий. В 12:00 в зрительном зале ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 5а) состоится тематическое мероприятие «Эхо беслановской печали» (6+).







В ДК «Студёновский» в 14:00 проведут час полезной информации «Терроризм – угроза обществу» (12+). А в ДК «Рудничном» (ул. Ударников,13) откроется выставка рисунков «Терроризм – угроза обществу» (6=).

Интерактивный плакат «Мы за мир! Мы против терроризма!»

В Липецкой областной детской библиотеке к памяти жертв Беслана подошли технологично. Сегодня в часы работы библиотеки с 9:00 до 19:00 можно узнать многие подробности страшной трагедии, изучив интерактивный плакат «Мы за мир! Мы против террора!».

Все желающие смогут познакомиться с его материалами и художественной и документальной литературой, которая содержит хроники страшных событий, воспоминания выживших и помогает навсегда сформировать негативное отношение к любого вида агрессии.

Алексей Колбаско и Лев Толстой

Осенью в Липецке возобновятся многие культурные события и одним из первых свои знаменитые лекции о кино вновь начнёт читать знаменитый липецкий киновед Алексей Колбаско.

Сегодня в 15:30 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) он откроет новый сезон своего киноклуба «Маяк» увлекательным рассказом об экранизациях произведений Льва Толстого.







Выбор темы очевиден: 9 сентября будет отмечаться 195-летие со дня рождения знаменитого писателя и гуманиста. На сегодня в мире насчитываете 160 экранизаций Льва Толстого, и большинство их них – отечественные, но и зарубежных более полусотни. А знаете ли вы что первое кино по произведениям классика вышло ещё при его жизни! В январе 1910 года знаменитый киношник Александр Дранков, будучи в Ясной Поляне, демонстрировал ее обитателям немой короткометражный фильм «Власть тьмы», поставленный по мотивам одноименной пьесы.

Колбаско расскажет о создании самых известных фильмов по произведениям писателя. Это – «Война и мир» (экранизирован 5 раз), «Воскресение» (свыше 20 экранизаций) и «Анна Каренина» (более 30 киноверсий). Зрители увидят и мультфильм «Филиппок» по рассказу Льва Толстого.

Новшества для школьников

По большому счёту, новый учебный год для липецких школьников начинается только сегодня. 1 сентября они лишь сходили на линейку и посетили классное мероприятие, затем были два выходных.

«Грызть гранит науки» предстоит сегодня. В связи с эти будет полезным узнать о нововведениях с начала учебного года. Так, начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова рассказала, что по четвергам в школах вводятся обязательные занятия по профориентации для учащихся 6-11 классов. Каждая школа выберет один из уровней реализации профминимума: базовый, основной или продвинутый.







В школах больше внимания начнут уделять трудовому воспитанию. К примеру, учащиеся могут заниматься высадкой деревьев или цветов на пришкольной территории, участвовать в оформлении класса к мероприятию, помогать в музее или библиотеке.

Ещё одно нововведение – учебник по истории для старшеклассников, которые теперь будет состоять из 4-х томов.

Школьники могут выиграть до 400 тысяч рублей

В Липецке по поручению губернатора Игоря Артамонова стартует конкурс грантов, средства которых можно будет потратить на развитие школьной инфраструктуры. Например, на строительство новых спортивных площадок или лабораторий.

Получить можно до 400 тысяч рублей! Конкурсная комиссия оценит претендентов по нескольким критериям, в числе которых участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, обучение педагогов финансовой грамотности, разработка инициативных проектов, привлечение прочих источников финансирования и т.д.







Заявки принимаются до 16 сентября. Их необходимо направлять в областное управление образования и науки. Все подробности можно уточнить по телефону: 8-960-142-79-56, а также по электронной почте: rcfg@admlr.lipetsk.ru

В сады всё ещё можно уехать

Важная новость для людей старшего поколения. В сентябре и октябре садоводческие маршруты будут осуществлять перевозку пассажиров по летнему расписанию, т.е. пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В будние дни на линии будут выходить 18 автобусов, в выходные – 20.

Проезд на них останется бесплатным.







Подробную информацию о расписании можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону (4742) 31-00-82. Также эту информацию можно найти на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

Дорогие липчане! Вот и началась новая рабочая неделя, которая целиком будет состоять из осенних дней. Осень – очаровательное время года, любимое многими. И традиционно богатое на события. Все новости вы как обычно сможете узнавать на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего важного и интересного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До новых встреч!