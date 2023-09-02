Общество

16 минут назад

Липчанам приказано выжить на 12 661 рубль в месяц

2 132
#Прожиточный минимум
1
Липчанам приказано выжить на 12 661 рубль в месяц

С начала будущего года прожиточный минимум в регионе увеличится.

С 1 января 2024 года средний прожиточный минимум в Липецкой области составит 12 661 рубль.

Его утвердила специальная трехсторонняя комиссия Правительства региона по регулированию социально-трудовых отношений.

Минимальный набор самого необходимого варьируется в зависимости от категории граждан. Самый большой он у трудоспособного населения - 13 800 рублей. Для детей он составляет 12 908 рублей. По мнению комиссии, самой непритязательной категорией граждан являются пенсионеры, они способны выжить и на 11 134 рубля в месяц.

2 132
#Прожиточный минимум
1

Комментарии (2)

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Наталья

2 минуты назад
Когда прекратят издеваться над людьми? Депутатов посадить на этот минимум!!! И им подобных!!!
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