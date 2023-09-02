Липчанам приказано выжить на 12 661 рубль в месяц

С начала будущего года прожиточный минимум в регионе увеличится.

С 1 января 2024 года средний прожиточный минимум в Липецкой области составит 12 661 рубль.

Его утвердила специальная трехсторонняя комиссия Правительства региона по регулированию социально-трудовых отношений.

Минимальный набор самого необходимого варьируется в зависимости от категории граждан. Самый большой он у трудоспособного населения - 13 800 рублей. Для детей он составляет 12 908 рублей. По мнению комиссии, самой непритязательной категорией граждан являются пенсионеры, они способны выжить и на 11 134 рубля в месяц.