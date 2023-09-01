Упавшая на скользком тротуаре ельчанка получит 150 000 рублей

Женщина получила вывих левого надколенника.

Администрация Ельца заплатит упавшей на скользком тротуаре женщине 150 тысяч рублей.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд установил вину администрации Ельца в ненадлежащем исполнении обязанностей по снегоочистке и посыпке тротуаров города специальным составом против обледенения.



Падение на скользком тротуаре обернулось для женщины вывихом левого надколенника, в результате чего она испытывала сильную боль, была ограничена в движении, не могла работать, принимала обезболивающие препараты, испытывала моральные и нравственные страдания.



Причиненный моральный вред сама потерпевшая оценила в 350 тысяч рублей. Но Елецкий городской суд снизил размер выплаты до 150 тысяч рублей. Елецкая мэрия подала на решение суда апелляционную жалобу, но Липецкий областной суд оставил ее без удовлетворения.



