Происшествия

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Упавшая на скользком тротуаре ельчанка получит 150 000 рублей

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#гололёд #наледь
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Упавшая на скользком тротуаре ельчанка получит 150 000 рублей

Женщина получила вывих левого надколенника.

Администрация Ельца заплатит упавшей на скользком тротуаре женщине 150 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд установил вину администрации Ельца в ненадлежащем исполнении обязанностей по снегоочистке и посыпке тротуаров города специальным составом против обледенения.

Падение на скользком тротуаре обернулось для женщины вывихом левого надколенника, в результате чего она испытывала сильную боль, была ограничена в движении, не могла работать, принимала обезболивающие препараты, испытывала моральные и нравственные страдания.

Причиненный моральный вред сама потерпевшая оценила в 350 тысяч рублей. Но Елецкий городской суд снизил размер выплаты до 150 тысяч рублей. Елецкая мэрия подала на решение суда апелляционную жалобу, но Липецкий областной суд оставил ее без удовлетворения.

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#гололёд #наледь
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