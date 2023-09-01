Происшествия
сегодня, 15:38
Упавшая на скользком тротуаре ельчанка получит 150 000 рублей
Женщина получила вывих левого надколенника.
Администрация Ельца заплатит упавшей на скользком тротуаре женщине 150 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд установил вину администрации Ельца в ненадлежащем исполнении обязанностей по снегоочистке и посыпке тротуаров города специальным составом против обледенения.
Падение на скользком тротуаре обернулось для женщины вывихом левого надколенника, в результате чего она испытывала сильную боль, была ограничена в движении, не могла работать, принимала обезболивающие препараты, испытывала моральные и нравственные страдания.
Причиненный моральный вред сама потерпевшая оценила в 350 тысяч рублей. Но Елецкий городской суд снизил размер выплаты до 150 тысяч рублей. Елецкая мэрия подала на решение суда апелляционную жалобу, но Липецкий областной суд оставил ее без удовлетворения.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд установил вину администрации Ельца в ненадлежащем исполнении обязанностей по снегоочистке и посыпке тротуаров города специальным составом против обледенения.
Падение на скользком тротуаре обернулось для женщины вывихом левого надколенника, в результате чего она испытывала сильную боль, была ограничена в движении, не могла работать, принимала обезболивающие препараты, испытывала моральные и нравственные страдания.
Причиненный моральный вред сама потерпевшая оценила в 350 тысяч рублей. Но Елецкий городской суд снизил размер выплаты до 150 тысяч рублей. Елецкая мэрия подала на решение суда апелляционную жалобу, но Липецкий областной суд оставил ее без удовлетворения.