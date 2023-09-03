Итоги недели: цены

На Центральном рынке вдруг оказалось много малины.

Заканчивается неделя и мы, как всегда, сходили в сетевые магазины, дискаунтер и на рынок, чтобы выяснить, как изменились цены. Набор продуктов, цены на которые мы отслеживаем, взят из потребительской корзины. К ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.На этой неделе корзина из дорогих продуктов подросла в цене на 95 рублей 80 копеек. Подорожали подсолнечное масло и лук.А вот корзина из дешевых продуктов на этой неделе, наоборот, упала в цене — на 21 рубль 99 копеек.Подешевели яйца в упаковках по три десятка, они второй категории, хозяйки про такие говорят «как горох», молоко, соль морковь.По-прежнему держится фантастически низкая цена — 122 рубля 50 копеек — на сливочное масло в полукилограммовых пачках.В одном из магазинов мы заметили странную гречку — на ценнике был указан почему-то примерный вес пачки 800-900 граммов. Мы изучили пачку — на ней указан вес в 800 граммов.Килограммовых пачек на прилавках все меньше. Только на рынке завешивают привычными килограммами.— Покупайте помидоры, помидоры последние, — огорошил нас один из продавцов на Центральном рынке.Лето, конечно, закончилось, но погода стоит прекрасная, так что надеемся, помидоров будет еще немало. Это не огурцы, которых в этом году было мало, и цена на них ужасала. Наконец-то начали дешеветь яблоки. Мы нашли по 40 рублей за килограмм, правда, это была падалица.— Большинство покупателей приходит на рынок с 10:00 до 12:00. Даже в будни именно в это время ходят, как будто никто не работает, — поделился наблюдениями продавец картофеля.На рынке в этот раз оказалось неожиданно много малины — снова созрели ремонтантные ягоды. Просили за малину не больше, чем за обычную в середине лета — 300 рублей. Продавщица уверяла, что собрала ягоду в Сселках. Кстати, неподалеку торговали малиной за 230 рублей, на ценнике было написано, что ее привезли из Мичуринска. Хоть мы и ходим каждую неделю по магазинам и на рынок, ценообразование для нас по-прежнему остается загадкой.