У осужденного за мошенничество липчанина пропала арестованная «десятка»: его ждёт суд за сокрытие имущества

Уже приговорённому к условному сроку липчанину теперь грозит срок реальный.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в сокрытии имущества, подвергнутого описи и аресту, и вверенного на ответственное хранение.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 27 мая 2022 года обвиняемый был осужден приговором Советского районного суда Липецка по части 3 статьи 159 УК РФ за мошенничество, его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и оштрафовали на 50 000 рублей. Также с него в пользу потерпевшей стороны ООО «БелМ Тзцентр» было взыскано возмещение материального ущерба — 374 825 рублей, но он эту сумму потерпевшей стороне не заплатил, и 30 сентября судебный пристав арестовал принадлежавший 42-летнему липчанину автомобиль «ВАЗ 21103» 2001 года выпуска.



При этом арестованная машина была оставлена на ответственное хранение владельцу, которому был разъяснен режим хранения арестованного имущества. Также мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого аресту, о чём он собственноручно расписался в официальном предупреждении. Но, по версии следствия, он всё же решил скрыть арестованную машину.



12 июня 2023 года при проверке сохранности арестованного имущества выяснилось, что автомобиль пропал. Куда он был перемещён с определенного в акте ареста места хранения по улице Филипченко — неизвестно. От выдачи его приставам должник уклоняется.



Действия мужчины квалифицированы следствием по части 1 статьи 312 УК РФ — сокрытие имущества, подвергнутое описи и аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено. Санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы.