Экономика

43 минуты назад

Статистика: в Липецкой области за неделю подорожала свинина и подешевели капуста и помидоры

122
#цены
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожала свинина и подешевели капуста и помидоры

В еженедельном мониторинге Липецкстат подсчитал, как изменились цены и тарифы на товары и услуги в Липецкой области за прошедшую неделю, с 22 по 28 августа. 

За последнюю неделю выросли цены на: свинину – на 0,84%, мясо кур – на 0,11%, говядину – на 0,09%. Прибавили в цене сметана (+0,23%), творог (+0,29%), сыры (+0,6%), яйца (+0,27%). Также подорожали гречка (+2,2%), пшено (+1,17%). Из плодоовощной продукции стали дороже бананы (+9,32%), свекла (+4,48%), огурцы (+4,88%). 

В сегменте непродовольственных товаром заметный рост зафиксирован на мужские носки (+2,34%), спортивный костюм для школьников (+1,84%), детские футболки (+1,1%), стиральный порошок (+1,69%), туалетное мыло (+1,27%), детские подгузники (+2,28%). Также подорожали сухие корма для животных (+0,4%), туалетная бумага (+0,9%), сигареты с фильтром (+0,29%). 

Среди продовольственных товаров дешевле стали сосиски и сардельки (-0,44%), мороженая неразделанная рыба (-0,94%), подсолнечное масло (-0,12%), пастеризованное молоко (-0,16%). Снизились цены на сахар – на 1,14%, муку пшеничную – на 1%, вермишель – на 2,1%, рис – на 0,06%. Среди плодоовощной продукции упали в цене картофель (-8,54%), капуста (-20,64%), лук (-11,76%), морковь (-7,42%), помидоры (-12,07%), яблоки (-1,52%). 
В непродовольственном секторе подешевели пеленки для новорожденных – на 2,54%, хозяйственное мыло – на 1,26%, шампунь – на 0,91%. 

Стоимость бензина выросла в целом на 0,5%, на дизельное топливо — на 2,1%. Заметнее всего из марок бензина увеличились цены на марку АИ-98 и выше (+0,7%), бензин АИ-95 подорожал на 0,5%, АИ-92 – на 0,4%. 

122
#цены

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
21
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
Общество

Еще в рубрике

Липецкая область – на 33 месте в рейтинге по рынку труда
#рынок труда
7
Липецкая область – на 33 месте в рейтинге по рынку труда

28.08.2023 15:35

Экономика
Липецкая область оказалась на 39 месте рейтинга регионов по высоким зарплатам
#зарплаты
32
Липецкая область оказалась на 39 месте рейтинга регионов по высоким зарплатам

21.08.2023 15:13

Экономика
В Липецкой области обнаружили десять поддельных пятитысячных купюр
#фальшивомонетчики
2
В Липецкой области обнаружили десять поддельных пятитысячных купюр

04.08.2023 15:21

Экономика
За полгода липчане 466 раз пожаловались на банки
#банк #финансы #страхование
6
За полгода липчане 466 раз пожаловались на банки

02.08.2023 14:46

Экономика
В Липецкой области выросло производство электроники и оптики и сократилось – мебели и табачных издел...
#индекс промышленного производства
15
В Липецкой области выросло производство электроники и оптики и сократилось – мебели и табачных издел...

02.08.2023 14:21

Экономика
Липецкая область на 51 месте рейтинга доступности бензина
#бензин #цены #инфляция
12
Липецкая область на 51 месте рейтинга доступности бензина

31.07.2023 14:18

Экономика