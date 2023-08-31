Статистика: в Липецкой области за неделю подорожала свинина и подешевели капуста и помидоры

В еженедельном мониторинге Липецкстат подсчитал, как изменились цены и тарифы на товары и услуги в Липецкой области за прошедшую неделю, с 22 по 28 августа.



За последнюю неделю выросли цены на: свинину – на 0,84%, мясо кур – на 0,11%, говядину – на 0,09%. Прибавили в цене сметана (+0,23%), творог (+0,29%), сыры (+0,6%), яйца (+0,27%). Также подорожали гречка (+2,2%), пшено (+1,17%). Из плодоовощной продукции стали дороже бананы (+9,32%), свекла (+4,48%), огурцы (+4,88%).



В сегменте непродовольственных товаром заметный рост зафиксирован на мужские носки (+2,34%), спортивный костюм для школьников (+1,84%), детские футболки (+1,1%), стиральный порошок (+1,69%), туалетное мыло (+1,27%), детские подгузники (+2,28%). Также подорожали сухие корма для животных (+0,4%), туалетная бумага (+0,9%), сигареты с фильтром (+0,29%).



Среди продовольственных товаров дешевле стали сосиски и сардельки (-0,44%), мороженая неразделанная рыба (-0,94%), подсолнечное масло (-0,12%), пастеризованное молоко (-0,16%). Снизились цены на сахар – на 1,14%, муку пшеничную – на 1%, вермишель – на 2,1%, рис – на 0,06%. Среди плодоовощной продукции упали в цене картофель (-8,54%), капуста (-20,64%), лук (-11,76%), морковь (-7,42%), помидоры (-12,07%), яблоки (-1,52%).

В непродовольственном секторе подешевели пеленки для новорожденных – на 2,54%, хозяйственное мыло – на 1,26%, шампунь – на 0,91%.



Стоимость бензина выросла в целом на 0,5%, на дизельное топливо — на 2,1%. Заметнее всего из марок бензина увеличились цены на марку АИ-98 и выше (+0,7%), бензин АИ-95 подорожал на 0,5%, АИ-92 – на 0,4%.



